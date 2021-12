Ci sono buone ragioni per cui gli analisti sono ottimisti su questi titoli destinati a correre davvero tanto il prossimo anno.

Vuoi trascorrere un anno nuovo davvero felice?

Il consiglio di Keith Speights, uno di contributori di The Motley Fool, è di investire ora in azioni che probabilmente decolleranno davvero nel 2022.

Certo, è più facile a dirsi che a farsi. Non c'è modo di sapere con certezza quali azioni andranno bene in futuro.

Tuttavia, si possono avere alcune idee di investimenti dagli analisti che sono pagati tanto dalle società di ricerca.

Ecco tre titoli growth che saliranno alle stelle, con un rialzo potenziale tra il 50% e il 90% secondo il consenso di Wall Street.

Sea Limited

Per Sea Limited il target price fissato a 12 mesi riflette un potenziale di rialzo dell'89%.

Sea Limited non era molto lontana dal raggiungere quell'obiettivo ad ottobre scorso, ma il titolo è crollato di oltre il 40% dal suo massimo, in parte a causa della mancanza di aspettative sugli utili del terzo trimestre della società, ma principalmente a causa della svendita complessiva dei titoli growth.

Il successo di Sea Limited in passato è stato principalmente guidato dal suo gioco mobile Free Fire.

Sebbene Free Fire sia stato lanciato quattro anni fa, è ancora il gioco per dispostivi mobili con il maggior incasso in India, America Latina e Sud-Est asiatico, secondo App Annie.

Non bisogna però pensare a Sea Limited solo come a un titolo di videogiochi. La piattaforma di e-commerce Shopee dell'azienda domina nei mercati del sud-est asiatico e di Taiwan, e ha compiuto notevoli progressi anche in America Latina.

Sea Limited ha anche SeaMoney, uno dei principali fornitori di servizi finanziari e pagamenti digitali nel sud-est asiatico.

Nel terzo trimestre del 2021, il volume totale dei pagamenti di SeaMoney è più che raddoppiato di anno in anno.

Il gioco, l'e-commerce e i pagamenti digitali sono tutti mercati in forte crescita.

Non ci sono molte aziende che hanno il potenziale per vincere in tutte e tre questi settori, ma Sea Limited potrebbe.

Teladoc Health

Le azioni Teladoc Health sono in calo di oltre il 50% da inizio anno, ma Wall Street pensa che questo leader dell'assistenza virtuale potrebbe rimbalzare in modo significativo nel 2022.

L'obiettivo di prezzo di consenso per Teladoc riflette un potenziale di rialzo di quasi il 66%.

Perché Teladoc è sceso così tanto?

Uno dei motivi principali è che alcuni investitori pensavano che la fine dei lockdown per il COVID-19 avrebbe portato a un rallentamento della crescita. Sebbene Teladoc abbia subito una certa frenata, il suo business continua a funzionare molto bene.

Le prospettive a breve termine dell'azienda sembrano piuttosto buone. Il contratto di Teladoc con HCSC, il quinto più grande assicuratore sanitario negli Stati Uniti, entrerà in vigore nel gennaio 2022.

Anche Primary360, il servizio di assistenza primaria virtuale di Teladoc, continua a guadagnare slancio.

Le prospettive a lungo termine di Teladoc dovrebbero essere ancora migliori. Siamo ancora solo all'inizio dell'adozione dell'assistenza virtuale.

PayPal Holdings

PayPal Holdings è sceso molto negli ultimi mesi rispetto a quando è stato quotato nel 2015.

Gli analisti pensano però che questo declino sarà solo temporaneo, tanto che il target price per PayPal è superiore del 50% rispetto alle quotazioni attuali.

L'ottimismo di Wall Street potrebbe essere fondato: PayPal è il portafoglio digitale più accettato al mondo, oltre il 75% dei primi 1.500 maggiori commercianti consente ai clienti di pagare con PayPal e con la crescita dell'e-commerce, crescerà anche PayPal.

Le nuove funzionalità dovrebbero consentire a PayPal di guadagnare ancora più slancio. Il portafoglio di criptovaluta dell'app è stato un grande successo.

Anche l'app di pagamento mobile Venmo di PayPal dovrebbe godere di un significativo impulso il prossimo anno.

Amazon.com consentirà ai clienti di effettuare acquisti con i propri account Venmo a partire dal 2022.