Le forti vendite che hanno colpito i mercati azionari in questa prima metà del 2022 e in particolare nelle ultime settimane, hanno fortemente penalizzato diversi titoli.

Azioni buy: a caccia di occasioni. Focus su Redfin

Per alcuni però si sono create interessanti opportunità di acquisto, con prospettive di crescita molto allettanti.

Uno dei nomi da segnare in agenda è Redfin, società di intermediazione immobiliare residenziale negli Stati Uniti e in Canada.

Da evidenziare che il gruppo offre commissioni di intermediazione notevolmente inferiori sulle transazioni immobiliari, affidandosi alla tecnologia per rendere più facile e meno costoso per i consumatori l'acquisto o la vendita di una casa.

Redfin è il sito di intermediazione più visitato sul web, ma non se la passa certo così bene in Borsa.

Redfin in caduta libera da inizio anno

A Wall Street, infatti, il titolo viaggia a poca distanza dai minimi storici che sono stati aggiornati non più tardi di giovedì scorso, quando è stato toccato un bottom intraday a 7,13 dollari.

Venerdì Redfin ha recuperato terreno con decisione e grazie a un rally del 7,6% si è presentato in chiusura a 7,79 dollari.

Rispetto ai valori di fine 2021, pari a 38,39 dollari, il titolo mostra a oggi un ribasso molto forte del 79,71%, ma il bilancio è ancora più impietoso se si parte dai massimi storici.

Questi ultimi sono stati segnati dal titolo il 22 febbraio 2021 a 98,44 dollari e da questo valore le quotazioni sono crollate di oltre il 92% al close di venerdì scorso.

Redfin: Wedbush taglia il target a 13 dollari

Diversi sono i broker che continuano in qualche modo continuano a credere in Redfin, indicando dei target price con potenziali di rialzo che lasciano davvero a bocca aperta.

Ygal Arounian, analista di Wedbush, sul titolo ha una raccomandazione "outperform", con un prezzo obiettivo ridotto il mese scorso da 29 a 13 dollari, valore che implica un margine di crescita di quasi il 67% rispetto alle quotazioni correnti a Wall Street.

Wedbush non vede nel breve catalizzatori tali che possano cambiare il sentiment su Redfin, ma ritiene che nel lungo termine il titolo regalerà soddisfazioni, tanto che i livelli attuali di prezzo possono essere letti come interessanti opportunità di acquisto.

Redfin: per Truist Financial può salire di circa il 298%

Ben più generosa la valutazione espressa da Truist Financial che di recente ha tagliato il fair value di Redfin da 42 a 31 dollari.

Il nuovo prezzo obiettivo resta in ogni caso estremamente allettante, considerando che offre un potenziale di upside di quasi il 298% rispetto alle quotazioni del titolo.