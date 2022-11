Nella ormai nota rubrica presente su The Motley Fool, la scorsa settimana Rick Munarriz aveva invitato a stare alla larga da tre titoli: Cinemark Holdings, CVS Health e Noodles & Co.

Le cose però non sono andate come sperato, visto che il primo titolo è balzato del 7,6%, il secondo è salito del 5,7% e il terzo è sceso del 5,2%.

In media le tre azioni hanno messo a segno un progresso del 2,7%, performando comunque meglio dell'indice S&P500 che invece è sceso del 3,3%.

Munarriz riconosce così di aver sbagliato, ricordando però che la sua strategia si è rivelata vincente in 35% delle ultime 55 settimane.

Per l'ottava di Borsa iniziata oggi, l'esperto suggerisce di mantenere le distanze da Yeti Holdings, Redfin e Blink Charging, in quando considerati investimenti pericolosi nel breve.

Yeti Holdings

Non si può negare il fascino del marchio di Yeti Holdings, ma i prossimi trimestri potrebbero ancora rivelarsi impegnativi.

Stiamo vedendo l'economia farfugliare e pagare ora 35 dollari per un bicchiere Yeti da 20 once non sembra un'idea così intelligente.

Sarà interessante vedere come saranno andati i risultati del terzo trimestre in arrivo giovedì prossimo.

Il titolo Yeti è crollato quando ha pubblicato l'ultima volta la trimestrale, deludendo le attese sia sugli utili che sui ricavi.

Gli analisti vedono la crescita della topline decelerare al 15% a causa della crescita negativa degli utili.

Il calo dei costi dei container aiuterà con le spedizioni, ma quasi tutto il resto, inclusa, soprattutto, la domanda dei consumatori, sembra andare per il verso sbagliato.

Il potenziale a lungo termine di Yeti rimane forte e la valutazione attuale è interessante, ma in questo momento ci sono delle tendenze che non vanno nella giusta direzione.

Redfin

Redfin viaggia il 96% al di sotto del massimo storico raggiunto all'inizio dello scorso anno.

Le azioni Redfin sono comprensibilmente in disgrazia, visto che il mercato immobiliare sta crollando da tutte le parti e l'attività di Redfin è esposta su questo fronte in maniera rilevante.

Redfin riporta i risultati degli ultimi tre mesi mercoledì pomeriggio e il report in arrivo sarà problematico.

La domanda immobiliare si è avvizzita, mentre i tassi ipotecari salgono alle stelle e i prezzi più bassi stanno schiacciando il business del gruppo.

Come Yeti Holdings, Redfin ha un forte potenziale di rialzo a lungo termine data la sua valutazione attuale, ma ci sono troppi catalizzatori negativi che impediscono di far salire il titolo per ora.

Blink Charging

Un altro titolo a basso prezzo che diffonderà la trimestrale questa settimana e che sta attraversando un periodo difficile è Blink Charging.

La crescita è stata forte poiché il gruppo ha costruito la sua rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ma i risultati della top-line sono ancora microscopici.

Il problema è che Blink Charging sta perdendo molti soldi e ha registrato deficit più grandi del previsto nei trimestri precedenti.

Gli analisti hanno ampliato le loro proiezioni sul rosso del gruppo che vedono lontano almeno cinque anni dalla redditività.