Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, la scorsa settimana Rick Munarriz aveva consigliato di stare alla larga da Tesla Motors, Kirkland's e Vera Bradley.

Il primo titolo è sceso del 6%, il secondo del 3% e il terzo è crollato del 23%, riportando in media una flessione del 10,7%, ben più ampia di quella accusata dall'S&P500 che ha registrato un calo del 3,3%.

Per l'ottava di Borsa iniziata oggi, il suggerimento è di mantenere le distanze da RH, National Beverage e Coinbase, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

RH

RH riporterà i risultati dell'ultimo trimestre poco dopo la chiusura di Wall Street giovedì.

La società si è ritagliata una potente nicchia come rivenditore di stili di vita di lusso, ma anche i player di alto livello non sono immuni dalle pressioni inflazionistiche che vedono le persone spendere di più per beni essenziali come cibo e gas.

RH è stato un grande vincitore all'inizio della pandemia, ma dopo sette trimestri consecutivi di crescita delle vendite a due cifre, abbiamo raggiunto un muro.

Gli investitori si stanno preparando a un calo anno su anno del fatturato per il trimestre in corso e per l'intero anno fiscale.

National Beverage

La crescita dei ricavi di National Beverage è rallentata in maniera drastica ultimamente, registrando un tasso di crescita annuale composto del 4% negli ultimi tre anni.

Gli analisti vedono la crescita della topline a una cifra continuare nel prossimo futuro.

La National Beverage dovrebbe pubblicare i risultati trimestrali mercoledì e le indicazioni in arrivo potrebbero essere tutt'altro che entusiasmanti.

Il problema non è solo il rallentamento dei ricavi negli ultimi anni: anche National Beverage non ha raggiunto gli obiettivi di profitto di Wall Street in ciascuno degli ultimi quattro trimestri.

Coinbase

Tanti titoli growth in calo si sono ripresi quest'estate e Coinbase ha sfruttato al massimo la ripresa.

Il titolo è salito del 60% da quando ha toccato il fondo a maggio e lo stesso non si può dire del mercato delle criptovalute.

Alcune piattaforme di alto profilo si sono "piegate", sconvolgendo la fiducia degli investitori nelle valute digitali.

I ricavi hanno subìto forti cali sequenziali nei trimestri consecutivi e il mercato si aspetta ulteriori flessioni nei mesi a venire.