Tre titoli azionari da cui è meglio stare lontani nelle prossime sedute, perchè è alto il rischio di incappare in brutte sorprese.

L'ultimo appuntamento con la rubrica curata da Rick Munarriz sulle pagine di The Motley Fool si è rivelato un disastro.

La scorsa settimana l'esperto aveva suggerito di stare lontano da Oracle che però è salito dell'1%, mentre Beyond Air ha guadagnato il 5% e Blink Charging a mostrato un bilancio flat, con un rialzo in media del 2%.

L'S&P500, invece, è sceso del 5,8% nelle ultime cinque sedute, quindi l'indicazione di Munarriz si è rivelata sbagliata, pur ricordando che le sue previsioni si sono rivelate corrette in 24 delle ultime 35 settimane.

Per l'ottava di Borsa iniziata oggi, l'esperto suggerisce di stare alla larga da Rite Aid, MicroStrategy e CVR Energy, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Rite Aid

Rite Aid non ha vissuto un bel momento da quando tre mesi fa ha rifiutato una proposta di acquisto per rendere privato l'operatore della farmacia a 14,60 dollari per azione, basti pensare che venerdì scorso le quotazioni hanno chiuso gli scambi a 6,2 dollari

Non aiuta il fatto che Rite Aida ad aprile abbia anche registrato una perdita trimestrale molto maggiore di quanto gli analisti si aspettassero.

Il focus ora è sui conti degli ultimi 3 mesi in arrivo giovedì prossimo e il timore è che anche questa volta possa andare male.

Da ricordare intanto che Deutsche Bank ha sbalordito il mercato quando tre mesi fa ha ridotto il suo prezzo obiettivo su Rite Aid da 16 a 1 dollaro.

In seguito la banca tedesca ha rivisto il target price da 1 a 2 dollari prima poi a 4 dollari, mantenendo però il giudizio "sell".

MicroStrategy

Negli ultimi mesi il mercato delle criptovalute sta andando piuttosto male e il caos si sta solo intensificando.

La fiducia del mercato nelle valute digitali è stata sconvolta, forse al punto da essere irreversibile.

Il CEO di MicroStrategy, Michael Saylor, ha puntato tutto su Bitcoin: una decisione che sembrava brillante quando ha investito miliardi nelle migliori criptovalute mentre crescevano, ma è stato disastrosa durante la discesa.

La società di software aziendale su cui Sailor dovrebbe concentrarsi non è mai stata entusiasmante.

Il gruppo ha riportato un calo dei ricavi annuali in sei degli ultimi sette anni.

CVR Energy

Il terzo titolo da evitare è CVR Energy che nel corso del 2022 ha più che raddoppiato il suo valore fino a oggi.

Quest'anno la raffineria di petrolio e il produttore di fertilizzanti azotati è in forte espansione insieme alla maggior parte delle scorte di petrolio e gas. Con l'impennata dei prezzi dell'oro nero, è facile capire perché le azioni sono aumentate del 105% da inizio anno, ma i bei tempi non dovrebbero durare.

Ricavi e utili stanno salendo alle stelle quest'anno, ma gli analisti vedono un calo del fatturato dell'8% nel 2023, con utili ridotti quasi della metà.

Se il mercato in generale inizia a riprendersi, ci sarà una certa rotazione fuori da questo settore rovente in cui si trova CVR Energy.