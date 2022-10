La scorsa settimana, nella rubrica da lui curata su The Motley Fool, Rick Munariz aveva suggerito di mantenere le distanze da Walgreens Boots Alliance, Blue Apron e Gold Fields.

La sua indicazione si è rivelata corretta, visto che il primo titolo è salito del 9%, ma il secondo è crollato del 16% e il terzo ha accusato una flessione dell'11%.

In media i tre titoli hanno riportato un calo del 6%, ben superiore a quello dell'S&P500 che nello stesso arco temporale è sceso dell'1,6%.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, Munarriz consiglia di stare alla larga da Snap, Freeport-McMoran e nuovament da Walgreen Boots Alliance.

Snap

I titoli dei social media sono stati colpiti da un sell-off brutale, e non ha fatto eccezione Snap che ha perso l'88% del suo valore dal top di 13 mesi fa.

Le cose potrebbero non migliorare per gli azionisti di Snap nel momento in cui la società svelerà questa settimana i conti degli ultimi tre mesi.

Snapchat ha 347 milioni di utenti attivi giornalieri e raggiunge almeno il 75% dei giovani tra i 13 ei 14 anni in più di 20 paesi diversi, ma è ancora una piattaforma difficile da monetizzare.

Le prospettive a breve termine sono fosche per le aziende supportate dalla pubblicità e questo spiega perché Wall Street ha ridotto della metà le previsioni di profitto di quest'anno per il 2022.

Snap presenterà la trimestrale giovedì, ma gli investitori si aspettano un ritorno alla redditività durante gli ultimi tre mesi dell'anno, anche se molto dipenderà dalla guidance in arrivo tra due giorni.

Freeport-McMoran

I prezzi del rame sono crollati negli ultimi quattro mesi e questo dovrebbe tradursi in un rapporto trimestrale difficile per Freeport-McMoran che annuncerà i dati giovedì mattina.

Questo è un ottimo titolo da possedere quando la domanda di rame è in aumento, ma ovviamente non è questo il momento ideale.

Freeport-McMoran è stato ben al di sotto degli obiettivi di profitto di Wall Street l'ultima volta.

La trimestrale in arrivo potrebbe mostrare una simile performance, ricordando che analisti hanno tagliato drasticamente le loro stime.

Tre mesi fa si aspettavano un utile per azione di 0,86 dollari, mentre ora si parla di appena 0,3 dollari.

Freeport-McMoran offre un rendimento del 2,2%, ma non è abbastanza per corteggiare gli investitori a reddito in questi giorni.

Walgreen Boots Alliance

Walgreen Boots Alliance è stato l'unico a salire dei tre titoli indicati la scorsa settimana, malgrado una trimestrale a tinte fosche.

Il gruppo ha superato le aspettative del mercato, ma la sua guidance per l'intero anno è inferiore alle stime di consenso di Wall Street.

Il mercato si è schierato con i rialzisti, ma l'idea è che i guadagni della scorsa settimana siano stati esagerati, motivo per cui non dovrà sorprendere se il titolo dovesse tornare indietro nei prossimi giorni.