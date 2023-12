3 azioni da cui stare alla larga per evitare brutte sorprese

Tre titoli azionari da cui è meglio stare lontani nel breve in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, Rick Munarriz, uno dei collaboratori, la scorsa settimana aveva consigliato di stare alla larga da Altria, Lennar e D.R.Horton.

Il primo titolo è salito dell’1%, il secondo ha messo a segno un rialzo del 7% e il terzo è balzato dell’8%.

In media le tre azioni hanno registrato un incremento del 5,3% la scorsa settimana, performando meglio dell’S&P500 che è salito del 2,5%.

Munarriz ammette di aver sbagliato in merito alla strategia suggerita, ricordando però di aver avuto ragione in 70 delle ultime 112 settimane, ossia il 63% delle volte.

Per la settimana di Borsa iniziata ieri, il consiglio è di mantenere le distanze da Steelcase, CarMax e nuovamente da Lennar, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Steelcase

Non ci sono molte aziende che riportano risultati finanziari questa settimana, ma un nome che potrebbe non essere all'altezza è Steelcase.

Il produttore di mobili per ufficio riporta i dati relativi al terzo trimestre fiscale del 2024 dopo la chiusura del mercato oggi.

Steelcase sembrerebbe essere un vincitore nel clima attuale. Le aziende stanno richiamando i dipendenti in ufficio e ciò dovrebbe stimolare la domanda, ma negli ultimi trimestri la crescita dei ricavi ha registrato un brusco rallentamento.

La guidance prevede un calo dal 3% al 6% su base annua con riferimento ai conti in arrivo oggi e si preannuncia il sesto trimestre consecutivo di decelerazione della crescita dei ricavi.

Da notare inoltre che Steelcase sta riducendo la forza lavoro e ci vorranno un paio d’anni prima che ritorni ai livelli di ricavi e utili pre-pandemia.

CarMax

CarMax venduto 810.000 veicoli usati nell’anno fiscale 2023, ma i ricavi annuali stanno diminuendo per la terza volta negli ultimi quattro anni fiscali.

Giovedì il gruppo pubblicherà i risultati fiscali del terzo trimestre, con gli analisti che prevedono che la redditività di CarMax quasi raddoppierà, arrivando a 0,47 dollari per azione, ma si prevede che ciò comporterà un calo dei ricavi del 7% su base annua. A peggiorare le cose, gli obiettivi di profitto per il trimestre sono diminuiti gradualmente nelle ultime settimane. Anche l’ultima volta CarMax non ha rispettato la stima dell’utile netto di Wall Street.

Lennar

Lennar è salito la scorsa settimana, contrariamente alle attese di Munarriz, ma è calato venerdì dopo che la società ha pubblicato risultati contrastanti per il suo quarto trimestre fiscale.

Lennar ha superato le aspettative sia sul fronte degli utili che dei ricavi, ma la guidance prevede un utile per azione compreso tra 2,15 e 2,20 dollari nel trimestre in corso, al di sotto dei 2,53 dollari messi in conto dagli analisti.

Questo è un periodo stagionale lento per i costruttori di case, ma Munarriz non è convinto che il business si riprenderà nel prossimo anno.