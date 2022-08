Nella rubrica curata su The Motley, la scorsa settimana Rick Munarriz aveva suggerito di mantenere le distanze da tre titoli: AMTD Digital, Roblox e Coinbase.

Il suggerimento si è rivelato a dir poco prezioso, visto che il primo titolo è crollato del 73%, il secondo è salito del 4% e il terzo è sceso del 3%.

In media le tre azioni in questione hanno riportato una flessione del 24%, con un movimento in netta controtendenza rispetto all'andamento dell'S&P500 che invece è salito del 3,3%.

Per la settimana in corso, il consiglio è di stare alla larga da Tesla Motors, Bath & Body Works e nuovamente da AMTD Digital, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

Tesla Motors

Apparentemente le azioni Tesla sono tornate in auge, basti pensare che il titolo ha chiuso una settimana di negoziazione sopra i 900 dollari, per la prima volta in quattro mesi.

È ironico che il principale produttore di veicoli elettrici stia salendo mentre i prezzi del gas stanno scendendo?

È sorprendente che Tesla stia salendo dopo che il CEO Elon Musk ha venduto più azioni? È uno shock vedere il cambio di borsa in Drive mentre i rapporti sulla sua incapacità di padroneggiare la guida in piena autonomia diventano virali?

Tesla è un titolo ad alto beta e si può sostenere che continuerà a salire finché il mercato non finirà la benzina, ma nessuno sarà sorpreso se il rally rialzista si prenderà una pausa ora.

Bath & Body Works

Questa non è stata una buona estate per la casa e i prodotti di bellezza, e abbiamo già visto Bath & Body Works ridurre la sua guidance a breve termine il mese scorso.

La catena di vendita al dettaglio specializzata in saponi, candele, fragranze e lozioni, ha avvertito che le vendite per il secondo trimestre fiscale dovrebbero diminuite dal 6% al 7% rispetto all'anno precedente, mente prima parlava di una crescita bassa a una cifra.

Bath & Body Works riporta i risultati finanziari domani e le cattive notizie sono quindi in arrivo.

Il titolo ha già guadagnato il 33% dal giorno prima in cui la società ha tagliato la guidance, quindi sembra che sia stata la ripresa e non la flessione ad essere scontata.

AMTD digital

Sarà molto improbabile assistere a una performance negativa simile a quella della scorsa settimana per AMTD Digital, ma sembra esserci ancora margine di downside.

Il titolo è ancora scambiato in modo ridicolo al di sopra dell'IPO dell'anno scorso a 7,80 dollari, ma l'attuale capitalizzazione di mercato non giustifica ancora un titolo con circa 25 milioni di dollari di ricavi finali.

L'indicazione ribassista su AMTD Digital potrebbe essere rischiosa dopo il crollo della scorsa settimana, ma l'idea di Munarriz è che il titolo salirà o scenderà alla grande nel corso di questa ottava e di sicuro non rimarrà fermo.