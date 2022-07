Il semaforo è scattato sul rosso per la rubrica curata su The Motley Fool da Rick Munarriz, visto che i suggerimenti della scorsa settimana si sono rivelati fallaci.

L'esperto aveva suggerito di tenersi alla larga da Twitter, BJ's Restaurants e Tesla Motors, ma le cose non sono andate come previsto.

Twitter è salito del 6%, BJ's Restaurants del 5% e Tesla Motors ha messo a segno un rally del 13%, con un incremento in media dell'8% per i tre titoli, ben superiore a quello del 2,5% registrato dall'S&P500.

Scommessa persa dunque per Munarriz che però ha avuto ragione in 26 delle ultime 40 settimane e suggerisce ora per l'ottava in corso di tenere le distanze a Shopify, Fat Brands e nuovamente da Tesla Motors.

Shopify

Uno dei migliori titoli growth del mercato negli ultimi anni ha inciampato ultimamente.

Il business sta rallentando sulla piattaforma di e-commerce di Shopify,al pari dei ricavi: gli analisti vedono la top-line del gruppo salire del 24% quest'anno, circa la metà della crescita dei ricavi dell'anno più debole dell'ultimo decennio.

Shopify non ha raggiunto gli obiettivi di utile di Wall Street in due degli ultimi tre trimestri.

Shopify riporta i risultati del secondo trimestre mercoledì prossimo: le aspettative sono basse, quindi non ci vorrà molto per sorprendere eventualmente in positivo, ma il problema è che il recente slancio dei fondamentali del gruppo non è stato così interessante.

Fat Brands

Fatburger è stata la catena che ha dato il via a tutto, ma nel tempo Fat Brands ha raccolto una discreta collezione di marchi di secondo livello, tra cui Fazoli's, Johnny Rockets e Marble Slab Creamery.

Tutto sommato, Fat Brands possiede 17 diversi concept che rappresentano 2.300 unità gestite da franchisee in tutto il mondo.

In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un aumento dei costi di cibo, manodopera e prestiti, è difficile trovare nuovi partner in franchising.

Anche Fat Brands sarà chiamato all'appuntamento con i conti questa settimana e precisamente giovedì dopo la chiusura del mercato.

Fat Brands ha registrato una perdita di gran lunga maggiore del previsto in ciascuno degli ultimi quattro rapporti trimestrali e questa volta si va incontro a un altro grosso deficit.

A questo punto è inevitabile uno scossone del titolo, con l'avvio di una riflessione per il gruppo che non sarà probabilmente in grado di mantenere in vita tutte le sue piattaforme nel prossimo futuro.

Tesla Motors

Il rally del mercato della scorsa settimana ha contribuito a spingere al rialzo un titolo ad alto beta come tesla Motors, ma Munarriz pensa ancora che Elon Musk sia più che un po' distratto in questi giorni.

Come fai a colpire una piattaforma che ti sei offerto di acquisire e poi ti aspetti di andartene illeso?

La trimestrale diffusa da Tesla Motors la scorsa settimana non era perfetta e se da una parte il prodotto del gruppo è ottimo, dall'altra la valutazione del titolo è un po' preoccupante quando Musk si destreggia con così tanti piatti, alcuni dei quali devono cadere.