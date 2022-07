Un'altra scommessa vinta da Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley, che nella sua famosa rubrica, la scorsa settimana aveva suggerito di mantenere le distanze da Conagra, Coinbase ed ExxonMobil.

I tre titoli, come previsto, hanno perso tutti terreno, e in particolare il primo ha ceduto il 4%l il secondo l'11% e il terzo il 2%.

La flessione in media è stata del 5,7%, ben più ampia di quella dell'S&P500 che ha ceduto lo 0,9% nella stesa ottava di riferimento.

Per la settimana in corso, Munarriz consiglia di stare alla larga da Twitter, BJ's Restaurants e Tesla Motors in quanto considerati investimenti vulnerabili nel breve.

Twitter

Twitter viaggia in positivo a Wall Street da martedì scorso: la decisione di Elon Musk di ritirarsi dal suo acquisto della piattaforma, inizialmente ha danneggiato il titolo che ora però si sta riprendendo.

La teatralità di Musk ha un po' oscurato il focus su Twitter, ricordando che i titoli growth in generale sono diminuiti drasticamente negli ultimi mesi. Nessuno sa come finirà questa saga, nemmeno Musk e Twitter lo sanno.

Secondo Munarriz, però, gli investitori stanno facendo lievitare le quotazioni del titolo, proprio mentre il potenziale downside diventa più pronunciato e problematico.

BJ's Restaurants

BJ's Restaurants conta una catena di 214 ristoranti in tutto il paese e giovedì prossimo presenterà i conti degli ultimi tre mesi.

Il gruppo ha deluso le attese i Wall Street in due dei suoi ultimi tre rapporti trimestrali, ricordando che le previsioni sono state riviste al ribasso con riferimento ai conti in arrivo tra due giorni.

Molte catene di ristoranti devono far fronte all'aumento dei costi alimentari, alle sfide relative al personale e alla fiducia dei consumatori.

Il titolo ha raggiunto un nuovo minimo di 52 settimane nei giorni scorsi e una trimestrale deludente potrà spingerlo ancora più in basso.

Tesla Motors

Quando Musk ha annunciato di aver perso il suo interesse per Twitter, a beneficiarne è stata Tesla, visto che il gruppo potrebbe ora ottenere più attenzione dal suo CEO e probabilmente è ciò di cui ha bisogno.

La società sta guadagnando quote di mercato, ma la crescita sta decelerando, con gli analisti che vedono la crescita dei ricavi rallentare dal 58% di quest'anno al 37% l'anno prossimo.

L'aumento dei prezzi del gas ha contribuito ad attirare l'attenzione sui veicoli Tesla, ma nelle ultime settimane abbiamo visto i prezzi alla pompa diminuire rapidamente.

Quasi tutte le case automobilistiche stanno lavorando su veicoli elettrici e molte di loro a prezzi inferiori rispetto a Tesla.

La prospettiva a lungo termine per Tesla è rialzista, ma potrebbero esserci alcuni sbalzi di velocità nel breve termine.