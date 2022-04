Ecco tre titoli azionari da cui stare alla larga nelle prossime giornate per non incappare in brutte sorprese.

Dopo aver "fallito" con i suoi suggerimenti per due settimane di fila, la consueta rubrica curata su The Motley Fool da Rick Munarriz è tornata in carreggiata.

La scorsa ottava l'esperto ha suggerito come titoli da evitare Tesla, Sleep Number e Lucid Group. Nel dettaglio, il primo titolo è salito del 2%, mentre il secondo è sceso del 10% e il terzo del 9%.

In media i tre titoli sono scesi del 5,7%, performando peggio dell'S&P500 che invece ha riportato una flessione più contenuta del 2,8% la scorsa settimana.

Per l'ottava di Borsa iniziata oggi, Munarriz suggerisce di tenere le distanze da: Tempur Sealy, Noodles & Co. e nuovamente da Tesla, in quanto questi tre titoli sono considerati investimenti vulnerabili nel breve.

Tempur Sealy

Tempur Sealy ha già avvertito che i risultati del primo trimestre che diffonderà giovedì prossimo sono stati messi sotto pressione dopo le solide vendite durante il fine settimana del President's Day.

La società alla fine del mese scorso ha fatto sapere che il crollo della fiducia dei consumatori, i focolai internazionali di varianti di COVID-19 e gli eventi geopolitici, hanno assorbito l'entusiasmo dei potenziali acquirenti.

Tempur Sealy ha annunciato che le vendite sono aumentate solo del 15% durante i primi tre mesi di quest'anno, al di sotto del consenso che puntava ad una crescita del 20%.

L'ultima volta Tempur Sealy ha mancato gli obiettivi massimi e minimi degli analisti e almeno tre broker hanno abbassato i loro target price questo mese, dopo il deludente aggiornamento finanziario.

Tesla

Dei tre titoli da evitare suggeriti la scorsa settimana, l'unico a salire è stato Tesla.

A preoccupare Munarriz è la valutazione del titolo, con Tesla che torna a una capitalizzazione di mercato superiore a 1 trilione di dollari.

La scorsa settimana Tesla ha superato un trimestre esplosivo. È chiaro che il gruppo continua a distinguersi dalle case automobilistiche più affermate.

Il gruppo ha una buona spinta per essere rilevante nel mercato in rapida espansione dei veicoli elettrici.

Scommettere contro Elon Musk o Tesla è stata una cattiva idea negli ultimi anni, ma l'idea è che il titolo sia vulnerabile.

A detta di Munarriz, Tesla non è degna della quinta capitalizzazione di mercato a Wall Street: il titolo non sarà immune per sempre dalle vendite di mercato.

Noodles & Co.

I ristoranti hanno beneficiato indubbiamente delle riaperture dopo i vari lockdown, ma Noodles & Co. è stato un ritardatario.

I ricavi hanno finalmente raggiunto i livelli del 2019, ma l'operatore di ristoranti non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di profitto di Wall Street in tre degli ultimi quattro trimestri.

Noodles & Co. riporterà i risultati del primo trimestre mercoledì pomeriggio e la storia passata spesso ha riservato brutte sorprese.

I margini hanno subìto un duro colpo poiché l'inflazione salariale e l'aumento delle materie prime erodono la la bottom line.