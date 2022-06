Consigli per gli acquisti, PUBBLICATO: 1 ora fa

I mercati azionari continuano a rimanere preda di un'incertezza di fondo alimentati da vai motivi.

Mercati azionari incerti: high-tech sorvegliato speciale

In questi ultimi tempi sta soffrendo in particolare il settore tecnologico, specialmente a Wall Street, dove però non mancano interessanti opportunità di acquisto.

Gli esperti caldeggiano in particolari i nomi di alcune azioni fortemente colpite dalle vendite, ma con ottime prospettive di ripresa.

Unity Software: crollo verticare da inizio 2022

Una di queste è sicuramente Unity Software, società fondata in Danimarca che offre una piattaforma per creare contenuti interattivi in 2D e 3D.

Il gruppo è sbarcato a Wall Street poco meno di due anni e precisamente a settembre 2020, ma dopo il massimo storico toccato il 18 novembre 2021 a 210 dollari, ha imboccato un sentiero ribassista molto pesante.

Da inizio anno a oggi Unity Software ha visto ridursi il suo valore a meno di un terzo, con una perdita di oltre il 70% alle attuali quotazioni pari a 43,58 dollari.

Unity Software: colpo di grazia dalla trimetrale. Come è andata?

Il colpo di grazia è arrivato poco meno di un mese fa e precisamente l'11 maggio, all'indomani della diffusione dei conti trimestrali.

Il titolo in una sola seduta ha lasciato sul parterre il 37,04% del suo valore e nella giornata del 12 maggio ha toccato un bottom intraday a 29,09 dollari, da cui però ha avviato già un primo corposo rimbalzo nell'ordine di circa il 50%.

Unity Software ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un utile per azione rettificato pari a 0,08 dollari, in linea con le stime, mentre i ricavi sono stati pari a 320,13 milioni di dollari, in rialo del 36%, deludendo le attese del mercato che parlavano di un ato pari a 321,17 milioni.

Ad affossare il titolo è stata la guidance per il trimestre in corso, visto che il gruppo si aspetta ricavi tra 290 e 295 milioni di dollari, contro i 360 milioni messi in conto dalla comunità finanziaria.

Per l'intero esercizio fiscale, Unity Software stima un fatturato compreso tra 1,35 e 1,43 miliardi di dollari, al di sotto degli 1,5 miliardi su cui puntano gli analisti che vedono al contempo una perdita per azione pari a 1,55 dollari.

Unity Software: per Stifel Nicolaus può salire fino a 100 dollari

Ci sono però alcuni broker che sono ancora bullish in maniera convinta su Unity Software, come ad esempio Stifel Nicolaus.

Parker Lane, analista di quest'ultimo, proprio a maggio ha ribadito la raccomandazione "buy" sul titolo, tagliando però il prezzo obiettivo da 150 a 100 dollari, valore che si colloca in ogni caso ben sopra le attuali quotazioni.

Secondo l'esperto, il forte posizionamento di Unity Software nel settore del gioco mobile e il crescente set di strumenti di monetizzazione, aiuteranno l'azienda a rimettersi in carreggiata in modo tempestivo, con la crescita dei ricavi in ripresa nel corso di quest'anno.

Unity Software: Credit Suisse lo vede a 137 $. Upside del 214%

Ancora più ottimistica la prospettiva di Credit Suisse che all'indomani della trimestrale diffusa da Unity Software, ha reiterato il rating "outperform", con un target price ridotto da 160 a 137 dollari, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 214% rispetto ai prezzi correnti del titolo a Wall Street.