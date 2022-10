Nella consueta rubrica curata su The Motley Fool, Rick Munarriz la scorsa settimana aveva suggerito di stare alla larga da Apple, Conagra Brands e Gold Fields, ritenendo fosse investimenti vulnerabili.

Le cose non sono andate come sperato, visto che il primo titolo è salito dell'1,3%, il secondo dello 0,7% e il terzo del 5,9%.

In media le tre azioni hanno messo a segno un progresso del 2,6%, mentre l'S&P500 nello stesso arco temporale è sceso dell'1,5%.

Per la settimana di Borsa iniziata oggi, Munarriz suggerisce di mantenere le distanze da Walgreens Boots Alliance, Blue Apron e nuovamente da Gold Fields.

Walgreens Boots Alliance

Non è facile essere un operatore di farmacia di questi tempi, visto che le app di e-commerce e di consegna di terze parti stanno riducendo la necessità di recarsi in una farmacia per rifornirsi di alcuni prodotti essenziali.

È in questo triste scenario che Walgreens Boots Alliance presenterà questa settimana i risultati finanziari relativi al trimestre concluso ad agosto.

In apparenza può sembrare folle scommettere contro Walgreens Boots Alliance a questo punto.

Il titolo ha raggiunto un nuovo minimo da 10 anni venerdì e ora viene scambiato solo per cinque volte gli utili.

Walgreens Boots Alliance ha un dividendo con un rendimento record ora del 6,2% e questo potrebbe attirare gli investitori di valore in cerca di reddito.

Qualcuno però prima di muoversi potrebbe voler aspettare fino a quando non sarà diffusa la trimestrale, per la quale gli analisti vedono ricavi e utili per azione in calo rispettivamente del 6% e del 34%.

Gli esperti prevedono una ripresa dei ricavi il prossimo anno, ma Wall Street prevede una crescita solo dell'1%.

La bottom line dovrebbe continuare a ridursi ed è facile capire perché: Walgreens Boots Alliance è una società altamente indebitata e questo è un dato molto negativo in un momento in cui i tassi di rifinanziamento stanno salendo alle stelle.

Blue Apron

Blue Apron la scorsa settimana ha perso più della metà del suo valore, precisamente il 56%, dopo aver annunciato un'offerta di azioni.

Se la notizia ha affondato il titolo e Blue Apron ha comunque continuato con l'offerta, è un segno di quanto il gruppo sia diventato disperato per la liquidità.

La crescita è un ingrediente mancante, poiché i ricavi non sono riusciti a superare un incremento del 2% anno su anno in ciascuno degli ultimi quattro anni.

Le perdite stanno aumentando e Blue Apron ha registrato un deficit maggiore di quanto gli analisti si aspettassero almeno negli ultimi quattro trimestri.

Gold Fields

L'oro è solitamente identificato come un bene rifugio al quale ci si rivolge nel momento in cui ci sono turbolenze, ma quest'anno il metallo giallo ha perso ulteriormente valore.

L'idea di Munarriz è che gli investitori si tireranno fuori dall'oro se il rally di inizio ottobre proseguirà nel corso di questa settimana.

Difficilmente quindi Gold Fields replicherà l'ottimo risultato della scorsa ottava, motivo per cui sarà bene mantenere le distanze dal titolo.