La lunga vigilia della guerra d’Ucraina ha mantenuto anche ieri sulla corda i mercati finanziari, che da giorni si muovono al ritmo delle notizie dal fronte bellico e delle dichiarazioni delle molte cancellerie interessate.

Il tentativo degli indici azionari di estendere il rimbalzo, con la convinzione che Putin potesse accontentarsi di vincere senza stravincere, e dopo le sanzioni occidentali decisamente blande ed attentamente studiate per dare il minimo danno economico ai paesi che dovranno applicarle, è durato lo spazio di mezza mattinata europea, con l’indice Eurostoxx50 che si è riportato sopra quota 4.000 per cercare di negare la figura ribassista di testa e spalle disegnata da fine dicembre e completata con la scivolata di lunedì scorso, quando si è aperto il conflitto bellico ai confini dell’Europa.

Il rimbalzo è naufragato sulla scia dell’intensificazione dei combattimenti sulla linea del fronte che nel Donbass separa le truppe di Kiev dalle difese delle milizie delle due repubbliche riconosciute da Mosca. La ricerca di un pretesto per scatenare l’invasione massiccia da parte dell’esercito russo si è conclusa con la richiesta ufficiale di aiuto arrivata al Cremlino dai capi di queste due repubbliche, che invocano il trattato di amicizia appena firmato in pompa magna ed in diretta televisiva da Putin. Così la Cia ha diramato l’ennesimo appuntamento con l’invasione: entro 48 ore.

La rottura delle relazioni diplomatiche con l’Occidente, che fino a martedì restavano aperte, ha ucciso le ultime speranze che Putin si possa fermare. Anzi, lo zar russo ha preso in giro le sanzioni occidentali e risposto che arriveranno ora quelle della Russia contro l’occidente, e saranno immediate, dure ed asimmetriche. Faccio notare l’uso del termine “asimmetriche”, che significa che verranno dosate per colpire maggiormente gli anelli deboli della NATO e della UE, per saggiare quanto resisterà la tanto sbandierata unità dell’alleanza occidentale.

La guerra è diventata diventa inevitabile ed i mercati si sono adeguati allo scenario in deterioramento.

Così nel pomeriggio l’Europa è scivolata fino a chiudere in negativo, con Eurostoxx50 tornato a 3.973 (-0,3%), gli indici USA, incerti per metà seduta, hanno concluso tra bordate di vendite, con SP500 (-1,84%) tornato proprio sui minimi del 24 gennaio, a quota 4.225. Il Nasdaq100 (-2,60%) li ha sfondati alla grande, mentre l’indice delle small cap Russell2000 (-1,78%) ha tenuto un po’ meglio, ed ai minimi di gennaio non è ancora atterrato.

I tristi presagi di guerra si sono poi trasformati nella notte in fatti concreti. Attacchi hacker sui siti informatici del governo ucraino hanno preceduto ed annunciato l’attacco militare su ampia scala, che ha reso reale il peggiore degli scenari possibili. I russi hanno preso di mira aeroporti e difese aeree ucraine, arrivando persino a lanciare missili su Kiev, dimostrando che le manie imperiali di Putin hanno raggiunto livelli inesplorati.

Putin è anche apparso in TV per illustrare l’obiettivo di far piazza pulita della dirigenza attuale ucraina, “denazificare” il paese e renderlo militarmente inoffensivo.

Ha pure avvisato il mondo a non interferire, per non subire conseguenze immediate e mai viste nella storia.

Una vera e propria dichiarazione di guerra all’Ucraina e di guerra fredda nei confronti dell’Occidente, che ora dovrà prepararsi anche a fronteggiare eventuali tagli delle forniture di gas, petrolio e derrate agricole.

Nella notte sui mercati è arrivato il bombardamento finanziario e si sono attivate tutte le correlazioni da allarme rosso. Mentre i future azionari e gli indici asiatici sprofondavano, i beni rifugio hanno preso il volo.

Sono tornati in auge i metalli preziosi, con l’oro che ha superato anche il massimo del maggio dello scorso anno e ora vale 1.940 $ l’oncia, ma anche le materie prime. Il petrolio è arrivato con il Brent quasi a quota 100 dollari il barile, quelle agricole sono tutte schizzate verso l’alto. Persino i titoli di stato USA sono stati avidamente comprati, alla faccia dei timori di rialzo dei tassi FED, col risultato che il rendimento sul Treasury decennale è passato in una sola seduta dal 2% al 1,88%, scontando che in tempo di guerra la FED non potrà esprimere troppa cattiveria.

Non è più considerato rifugio il Bitcoin, che ha invece seguito al ribasso il crollo degli indici azionari.

Oggi sarà bagno di sangue, sia in Ucraina, dove le prime notizie segnalano già parecchie vittime dei bombardamenti, che sui mercati.

È presto per capire dove si fermeranno gli indici, ma quota 4.000 di SP500 pare essere già nel mirino.