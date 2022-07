Trimestrale ok, PUBBLICATO: 1 ora fa

La solida performance registrata dal Ftse Mib in chiusura di ottava è stata sfruttata a dovere da Banca Generali.

Banca Generali in rally sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di giovedì con un rialzo di quasi due punti e mezzo percentuali, ha mostrato ancora più forza ieri.

Banca Generali si è presentato al close a 28,3 euro, con un rally del 3,51% e oltre 300mila azioni trattate, poco sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 280mila.

Banca Generali: i conti del secondo trimestre

Il titolo è stato ben comprato dopo che il gruppo ha presentato i risultati del secondo trimestre, chiuso con un utile netto pari a 63 milioni di euro, mentre il risultato operativo si è attestato a 93,7 milioni di euro.

Il margine di interesse si è attestato a 29,3 milioni di euro, le commissioni nette a 113 milioni e quelle di performance a 1,9 milioni.

Banca Generali: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l'utile netto è stato del 9% meglio delle attese, grazie a maggiori utili da trading e margine d’interesse, in parte compensato da un tax-rate leggermente più alto e commissioni bancarie/d’ingresso leggermente più basse.

L’utile netto ricorrente è stato pari a 55 milioni di euro, in rialzo del 3% su base trimestrale, grazie all’aumento del margine d’interesse e resilienza delle commissioni ricorrenti.

Banca Generali: confermati i target del piano industriale

Banca Generali ha confermato i target di piano 2022-2024 nonostante il contesto più sfidante, con l’aumento dei tassi d’interesse in grado di compensare l’effetto negativo dei mercati.

Il margine di interesse 2022 è atteso a circa 110 milioni di euro, con un rialzo del 15/+20% sul 2023, ipotizzando un Euribor a 3 mesi a 130/150 punti base e con un’assunzione conservativa sul repricing dei depositi.

Le masse totali a fine periodo sono state in calo del 4% su base trimestrale a 80,9 milioni di euro per l’andamento negativo dei mercati, con le soluzioni gestite a 55,7 miliardi di euro.

Il Common Equity Tier 1 in calo di 100 punti base al 15,2%, per maggiori RWA per espansione banking book e acquisto azioni proprie legate a politica di remunerazione, e incorporando un payout dell’84%.

Il Common Equity Tier 1 è atteso migliorare entro fine anno, mentre la raccolta netta a luglio è attesa positiva per circa 500 milioni di euro, di cui solo il 20% in soluzioni gestite.

Banca Generali: Equita SIM rivede le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno effettuato solo un leggero aggiustamento delle stime: utile 2022 confermato a 230 milioni, rivisto al ribasso del 3% e del 2% per il 2023 e il 2024, per minor margine di interesse a 286-308 milioni di euro.

La SIM milanese mantiene una view cauta u Banca Generali, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 33 euro.