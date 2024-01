Banca Generali non si ferma. Focus sulle parole dell’AD

Tra le blue chip che oggi viaggiano in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Banca Generali, che continua a guadagnare terreno.

Banca Generali in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di tre quarti di punto, si spinge in avanti anche oggi, salendo per la terza giornata di fila.

Negli ultimi minuti, Banca Generali si presenta a 34,61 euro, sui massimi di giornata, con un progresso dello 0,58% e circa 180mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 190mila.

Banca Generali: l’intervista al CEO. I temi hot

Il titolo guadagna terreno e resta sotto i riflettori dopo un’intervista all’AD del gruppo, apparsa sul Sole 24 Ore.

Gli analisti di Equita SIM hanno raccolto in una nota i principali spunti, segnalando che il Ceo Gian Marias Mossa ha spiegato che l'ondata di interesse per i titoli di Stato italiani nelle ultime settimane è dovuta alla stabilità politica e alla resilienza dell'economia italiana.

Il manager vede una continuità nei flussi di investimento nei BTP nel 2024, spiegando che nel 2023 Banca Generali ha raccolto 5,86 miliardi di euro, con oltre il 30% destinato alle gestioni patrimoniali e alla consulenza evoluta.

L’AD Mossa ha sottolineato la necessità di collegare il risparmio privato italiano all'economia reale, specialmente per le piccole e medie imprese.

Nel corso dell’intervista, il CEO ha proposto interventi legislativi, come l'equiparazione fiscale tra società quotate illiquide e non quotate e incentivi per investimenti in imprese virtuose.

L’AD vede un movimento positivo verso il supporto alle PMI quotate, ma sottolinea la necessità di iniziative concrete e un impegno legislativo.

Riguardo al risparmio gestito, Gian Maria Mossa si aspetta un 2024 diverso in termini di asset mix, con una tendenza alla normalizzazione (vista durante l’ultima parte del 2023) e al ritorno della diversificazione nei portafogli.

Nel corso dell’intervista il manager ha fatto sapere che non teme che l'appetito per i tassi possa portare a ulteriori afflussi verso il risparmio amministrato, vedendo il ritorno della diversificazione come positivo.

Banca Generali mira a raggiungere un target di 100 miliardi di euro di masse entro il 2024, rispetto alla stima di Equita SIM pari a 96 miliardi di euro, supportato anche dalle attività che stanno sviluppando in Svizzera.

Banca Generali: la view di Equita SIM

Gli analisti evidenziano che il titolo tratta con un multiplo prezzo-utili 2024 pari a 12 volte rispetto a una media storica negli ultimi cinque anni pari a 13 volte.

Sulla scia delle dichiarazioni dell’AD Mossa, gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Banca Generali e ribadiscono la loro view improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 34 euro, valore già superato dagli attuali livelli di prezzo a Piazza Affari.