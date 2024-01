Banca Generali pimpante dopo i dati di dicembre

L’ultima seduta della settimana prosegue in positivo per Banca Generali che risale la china dopo il calo della vigilia.

Banca Generali in buon rialzo

Il titolo ieri ha ceduto oltre un punto percentuale e oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo.

Mentre scriviamo, Banca Generali si presenta appena sotto i massimi intraday, a 34,3 euro, con un rialzo del 2,27% e oltre 180mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 190mila.

Banca Generali: focus sulla raccolta netta a dicembre

Banca Generali mette a segno la migliore performance nel settore del risparmio gestito oggi e mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Ieri il gruppo ha diffuso i dati relativi alla raccolta netta che a dicembre è stata pari a 834 milioni di euro.

Nel dettaglio, la raccolta netta gestita è stata positiva per 256 milioni di euro, di cui 146 milioni nel gestito e 110 milioni nelle assicurazioni tradizionali.

Sempre a dicembre, la raccolta netta amministrata è stata pari a 578 milioni di euro, di cui liquidità pari a 18 milioni e amministrato a 560 milioni.

Banca Generali: come è andata la raccolta nel 2023

Banca Generali ha chiuso il 2023 con una raccolta netta gestita negativa per 366 milioni di euro, con un saldo positivo di 801 milioni di euro nelle soluzioni gestite e uno negativo di 1,167 miliardi nelle assicurazioni tradizionali, leggermente meglio della stima di Equita SIM che indicava un dato negativo di 490 milioni di euro, con la liquidità a -1,29 miliardi di euro e conti amministrati a +7,52 miliardi di euro.

Complessivamente, la raccolta netta totale 2023 si attesta a circa +5,86 miliardi di euro, contro la stima di Equita SIM pari a 5,4 miliardi di euro, di cui -490 milioni di euro di masse gestite.

Infine, le masse in consulenza evoluta ammontano a circa 9,6 miliardi di euro, con una raccolta 2023 pari a 1,7 miliardi di euro, di cui +303 milioni a dicembre.

Equita SIM evidenzia che Banca Generali tratta con un multiplo prezzo-utili 2024 pari a 11,6 volte.

Confermata la view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 34 euro.

Banca Generali: il giudizio di Banca Akros

A scommettere su Banca Generali è invece Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad accumulare il titolo in portafoglio, con un target price a 36 euro.

Gli analisti accolgono con favore i dati relativi alla raccolta di dicembre che sono stati leggermente migliori delle attese e con una marcata accelerazione rispetto a novembre, evidenziando una delle performance migliori di sempre in termini di flussi mensili.

Banca Akros evidenzia inoltre che continuano ad avere successo i servizi di investimento a valore aggiunto, come le soluzioni di advisory e di asset management.

Banca Generali: bearish la strategia di Mediobanca Research

Infine, è bearish la strategia di Mediobanca Research, che su Banca Generali ha un rating “underperform”, confermato dopo i dati relativi alla raccolta di dicembre.

Gli analisti non nascono la loro sorpresa per il ritorno in territorio positivo del business Life, mentre a livello di asset in custodia e depositi la parte del leone l’ha fatta la liquidità.