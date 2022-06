Banca Generali si è piazzato tra i peggiori del Ftse Mib all'indomani dei dati sulla raccolta di maggio. Ecco come è andata e cosa ne pensano gli analisti.

A Piazza Affari la seduta odierna si è conclusa in calo anche per Banca Generali che ha registrato una delle peggiori performance nel paniere del Ftse Mib.

Banca Generali torna indietro dopo il rally

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally del 3%, seguito a un calo analogo venerdì scorso, oggi è tornato a perdere terreno.

A fine seduta Banca Generali si è fermato a 31,83 dollari, con una flessione del 2,09% e circa 230mila azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila.

Banca Generali: focus sulla raccolta netta a maggio

Il titolo ha perso terreno all'indomani dei dati sulla raccolta netta di maggio che è stata positiva per 598 milioni di euro, con un saldo positivo da inizio anno pari a 2,5 miliari di euro.

A maggio il risparmio gestito ha registrato una raccolta di 117 milioni di euro, con un bilancio pari a 942 milioni da inizio anno, mentre la raccolta in risparmio amministrato è stata pari a 575 milioni, portando il risultato complessivo del 2022 a 1,69 miliardi fino a oggi.

Banca Generali: il commento di Equita SIM

Commentando i numeri diffusi dal gruppo, Equita SIM ha evidenziato oggi che Banca Generali ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta positiva e complessivamente più alta delle attese, con un mix spostato verso il risparmio amministrato, come tipicamente avviene nelle fasi di incertezza sui mercati.

La raccolta da inizio anno è in calo del 18% con riferimento allo stesso periodo del 2021, e si attesta a circa 2,52 miliardi di euro, contro la stima di Equita SIM di un dato pari a 5,4 miliardi di euro per il 2022.

Gli AUA, ossia le masse sotto consulenza evoluta, hanno realizzato una raccolta netta da inizio anno pari a circa 92 milioni di euro, con masse che si attestano a circa 6,9 miliardi di euro, in rialzo del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Banca Generali mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 35,5 euro.

Banca Generali: Mediobanca resta cauta

Prudenti anche i colleghi di Mediobanca Securities che sul titolo oggi hanno reiterato il rating "neutral", con un target price a 33 euro.

Alla luce dei dati relativi al mese di maggio, gli analisti hanno dichiarato che il gruppo è sulla buona strada per raggiungere le loro stime sulla raccolta netta, fissate a 5 miliardi di euro per l'intero 2023.

Banca Generali: bullish la view di Bca Akros e di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad accumulare il titolo in portafoglio, con un fair value a 35 euro.

Per gli analisti la raccolta di Banca Generali a maggio è stata leggermente migliore delle attese, ma il mix è peggiorato principalmente per via dell'attuale situazione incerta.

Infine, a puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che consiglia di aggiungerlo in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 41,4 euro.

Per gli analisti la raccolta a maggio ha mostrato buona solidità malgrado il difficile contesto politico, macro e finanziario a livello internazionale.