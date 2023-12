Banca Generali sale ancora. I giudizi dei broker

Banca Generali sotto la lente degli esperti dopo le indicazioni sulla raccolta netta di novembre. Come è andata?

Tra le blue chip che oggi viaggiano con un segno diverso rispetto a quello del Ftse Mib troviamo anche Banca Generali.

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri oltre un punto percentuale, oggi sale per la sesta seduta consecutiva.

A pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni odierne, Banca Generali si muove al di sopra della parità, a quota 33,81 euro, con un rialzo dello 0,45% e 150mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 200mila.

Banca Generali: come è andata la raccolta a novembre

Banca Generali rimane sotto la lente dopo che ieri sono stati diffusi i dati relativi alla raccolta netta che a novembre è stata positiva per 366 milioni di euro, al di sotto dei 380 milioni previsti da Equita SIM.

La raccolta netta gestita è stata positiva per 68 milioni di euro, di cui 14 milioni nel gestito e 54 milioni nelle assicurazioni tradizionali, contro i 140 milioni attesi dalla SIM milanese.

La raccolta netta amministrata è stata positiva per 298 milioni di euro di cui 426 milioni di euro di liquidità e -128 milioni nell’amministrato.

Nel mese si è registrato un importante flusso in ingresso di liquidità per un totale di 426 milioni di euro, legato ad importanti scadenze di titoli di Stato, ad alcune prese di profitto sul fronte dei titoli in deposito e ad una costante acquisizione di nuovi flussi da clientela nuova ed esistente.

Dall’inizio dell’anno, Banca Generali ha registrato una raccolta netta negativa per 622 milioni di euro nel risparmio gestito, con +655 milioni nelle soluzioni gestite e -1,277 miliardi di euro nelle assicurazioni tradizionali. Rispetto al saldo positivo di 822 milioni di euro nello stesso periodo del 2022 e +5,64 miliardi di euro nel risparmio amministrato, con la liquidità a -1,32 miliardi di euro e conti amministrati a +6,96 miliardi.

Complessivamente, la raccolta netta totale da inizio anno si attesta a circa 5 miliardi di euro, contro la stima di Equita SIM di un dato pari a 5,4 miliardi nell’intero 2023.

Infine, le masse in consulenza evoluta ammontano a circa 9,1 miliardi di euro.

Banca Generali: la view di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, la raccolta netta realizzata da Banca Generali a novembre è stata complessivamente in linea con le attese.

La SIM milanese mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 34 euro.

Banca Generali: cauta anche Intesa Sanpaolo

Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Intesa Sanpaolo, con un target price a 31,8 euro, sulla scia dei dati relativi alla raccolta di novembre, giudicati positivamente dagli analisti.

Banca Generali: bullish la view di Banca Akros

A scommettere su Banca Generali è Banca Akros, che invita ad accumulare il titolo in portafoglio, con un fair value a 36 euro.

Secondo gli analisti, la raccolta a novembre è stata in linea con le attese, a fronte però di un miglioramento del mix.

Banca Generali sotto la lente di Mediobanca

Opposta la strategia di Mediobanca Research, che su Banca Generali ha reiterato il rating “underperform”.

Gli analisti fanno sapere di essere sorpresi dal fatto che il business Life del gruppo è tornato in territorio positivo, a supporto dell’intero asset management.