Avvio di settimana in positivo anche per Banca Generali che ha guadagnato terreno per la seconda seduta di fila.

Banca Generali chiude ancora in rialzo

Il titolo venerdì scorso ha archiviato la giornata con un progresso di oltre due punti percentuali, reagendo dopo due cali di fila, e oggi ha proposto un copione simile.

A fine seduta Banca Generali si è fermato a 26,32 euro, con un rialzo del 2,45% e oltre 170mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 290mila.

Il titolo oggi ha messo a segno la migliore performance nel settore del risparmio gestito e ha mostrato più forza del Ftse Mib.

Banca Generali: le attese di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Banca Generali è finito sotto la lente di alcuni analisti in vista dell'appuntamento del 28 luglio prossimo, quando il gruppo alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che il periodo in esame è stato molto negativo per i mercati, con l'azionario globale che ha perso quasi il 16% e i bond europei in flessione del 7%.

Nonostante un contesto di mercato ancora particolarmente complesso, il trimestre ha visto però dei dati di raccolta netta robusti, con un dato per Banco Generali pari a 1,59 miliardi di euro nel secondo trimestre, di cui 330 milioni di euro nel gestito, ma con un mix su quest'ultimo più basso rispetto alle attese iniziali a causa delle forti tensioni sui mercati.

In particolare, per il secondo trimestre di quest'anno, Equita SIM si aspetta da Banca Generali ricavi totali pari a 147 milioni di euro, in rialzo del 24% anno su anno e in calo del 9% su base trimestrale.

Le commissioni nette sono attese a 114 milioni di euro, in rialzo del 6% anno su anno e performance fees a 3 milioni di euro, rispetto ai 54 milioni del secondo trimestre 2021.

L'utile netto è stimato in rialzo del 5% a 58 milioni di euro, mentre l'utile operativo dovrebbe calare del 38% a 85 milioni di euro.

Banca Generali: Equita SIM aggiorna le stime 2022-2024

Gli analisti di Equita SIM hanno aggiornato le loro stime 2022-2024 per incorporare in primis l’effetto mercato negativo sulle masse e in secondo luogo l'aumento del margine d’interesse, per miglioramento dello scenario sui tassi.

Complessivamente, le previsioni di utile 2022 sono state tagliate del 6% a 230 milioni di euro, mentre è invariato il dato sul 2023-2024 rispettivamente a 294-315 milioni di euro.

La SIM milanese mantiene una view cauta su Banca Generali, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo ridotto da 35,5 a 33 euro.

Banca Generali sotto la lente di Banca Akros

Bullish invece la view di Banca Akros che nei giorni scorsi ha reiterato la raccomandazione "accumulate", con un target price tagliato da 35 a 32 euro.

Gli analisti si aspettano un secondo trimestre debole per Banca Generali vista la performance negativa del mercato.

Al pari dei colleghi di Equita SIM, anche gli esperti di Banca Akros hanno rivisto le stime sul gruppo, riducendo in media del 2% quelle di eps 2022-2024 per tenere conto di commissioni di gestione più contenute.