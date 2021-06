[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Tra i titoli a media capitalizzazione, a fare la parte del leone oggi è Banca Ifis che si riscatta con un poderoso rialzo.

Il titolo, reduce da cinque sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto venerdì scorso quasi due punti percentuali, oggi sfoggia un forte rally.

Banca Ifis spicca il volo con volumi boom

Negli ultimi minuti Banca Ifis è fotografato a 13,88 euro, con un rialzo del 10,16% alimentato da volumi di scambio esplosivi, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato oltre 1 milione di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 180mila.

Banca Ifis: La Scogliera trasferire la sua sede legale in Svizzera

Il titolo schizza in alto dopo che La Scogliera, socio di maggioranza di Banca Ifis con il 50,5% del capitale, ha comunicato di aver avviato le procedure per trasferire la propria sede legale in Svizzera, subordinato al parere positivo da parte dell’Agenzia delle entrate e all’adempimento degli obblighi normativi.

Banca Ifis: effetti attesi dal cambio di sede di La Scogliera

Sulla base di quanto comunicato da Banca Ifis, il trasferimento della sede legale de La Scogliera potrebbe avere l’effetto di ottimizzare i requisiti patrimoniali della banca, con il perimetro di consolidamento regolamentare che dovrebbe essere considerato a livello di Banca Ifis e non più, come accade ora, a livello de La Scogliera.

La banca si riserva di identificare più compiutamente gli effettivi benefici attesi dal trasferimento della controllante.

Alla fine del primo trimestre di quest'anno Banca Ifis aveva riportato un CET1 dell’11,8%, con il consolidamento prudenziale in La Scogliera, che sarebbe stato del 16% considerando solo il perimetro della banca.

Banca Ifis: ecco cosa si aspetta Equita dalla mossa di La Scogliera

Qualora non emergessero rilievi, l’operazione, spiega Equita SIM, che è attesa concludersi entro l’anno, permetterebbe a Banca Ifis di superare una delle sue principali criticità, ovvero l’incertezza relativa a un livello di capitale adeguato per sostenere la crescita e al tempo stesso dare visibilità alla politica di dividendo dell’istituto, incluso il dividendo di 1,1 euro, con un rendimento dell'8,7%, riferito all’utile 2019 e non ancora distribuito, già escluso dai ratio patrimoniali.

L’operazione, qualora si concretizzasse in un effettivo rafforzamento patrimoniale di Banca Ifis, confermerebbe l’impegno della famiglia Furstenberg di migliorare la posizione di capitale della banca, trovando soluzioni alternative alla fusione inversa tra Banca Ifis e La Scogliera che avrebbe portato a una diluizione nel controllo della società.

Banca Ifis: Equita SIM il rating ma resta cauta

Sulla base dei calcoli degli analisti di Equita SIM, incorporando il cambiamento nel perimetro di consolidamento e la distribuzione del dividendo di 1,1 euro per azione riferito agli utili 2019 e sospeso a causa del dividend ban, il target price teorico di Banca Ifis sarebbe in area 16 punti base.

Attribuendo una probabilità del 50% alla positiva conclusione del processo avviato da La Scogliera, gli esperti della SIM milanese incrementano il prezzo obiettivo da 11,6 a 14 euro.

Gli analisti confermando il rating "hold" su Banca Ifis e restano in attesa di avere maggiore visibilità sulla strategia societaria, con il nuovo business plan che sarà presentato nella seconda metà dell'anno.

Banca Ifis sotto la lente di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Intesa Sanpaolo che oggi sul titolo ha reiterato la raccomandazione "buy", con un fair value a 14,7 euro.

Con riferimento al possibile trasferimento della sede legale in Svizzera da parte della holding La Scogliera, gli analisti parlano di una mossa positiva che potrebbe consentire a Banca Ifis di rimuovere circa 400 punti di penalizzazione sul CET1, migliorando al contempo la fiducia del mercato in un approccio market friendly de la Scogliera.

Banca Ifis: una promozione da Banca Akros

Infine, buone notizie da Banca Akros che oggi ha riservato una promozione a Banca Ifis, con un cambio di rating da "neutral" a "buy" e un prezzo obiettivo alzato da 13,5 a 17 euro.

Gli analisti evidenziano che il trasferimento della sede legale de La Scogliera potrebbe avere l'effetto di ottimizzare i requisiti patrimoniali della banca.