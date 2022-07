Anche l'ultima seduta della settimana si è conclusa in positivo per Banca Mediolanum che ieri ha guadagnato terreno per la terza seduta consecutiva.

Banca Mediolanum sale ancora prima del week-end

Dopo aver concluso la sessione di giovedì con un rally di tre punti percentuali, ieri il titolo si è regalato il bis.

A fine giornata Banca Mediolanum si è fermato a 6,436 euro, con un progresso del 2,81% e quasi 700mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 1,1 milioni.

Banca Mediolanum: come è andata la raccolta netta a giugno

Banca Mediolanum ha continuato a guadagnare terreno all'indomani della diffusione dei dati relativi alla raccolta netta che a giugno è stata pari a 539 milioni di euro.

La raccolta netta in risparmio gestito si è attestata a 522 milioni di euro, i nuovi finanziamenti erogati a 370 milioni di euro, i premi polizze protezione a 16 milioni di euro e la raccolta amministrata è stata pari 17 milioni di euro.

La raccolta netta totale da inizio anno sale a 4,34 miliardi di euro, contro la stima di Equita SIM per l'intero 2022 pari a 6,5 miliardi di euro, con la componente gestita a 3,12 miliardi, vicina ai livelli record dello scorso anno.

Procede inoltre la crescita dei nuovi clienti, che nel semestre ha raggiunto oltre 90mila nuovi clienti bancari.

Banca Mediolanum: il commento dell'AD Doris

L'AD di Banca Mediolanum, Massimo Doris, ha commentato: "Sono veramente soddisfatto dei risultati di raccolta netta, pari a 539 milioni a giugno e 4,3 miliardi da inizio anno, ottenuti nonostante la complessità dello scenario attuale.

Prosegue in maniera incessante il trend positivo di raccolta in risparmio gestito, con 522 milioni nel mese e 3,1 miliardi nel semestre, che ci vede vicini ai livelli massimi dello scorso anno e ci distingue dal resto del settore, in marcato rallentamento, non soltanto in Italia.

E ancor di più mi preme sottolineare che sono i clienti a trarne maggiore beneficio perchè, coadiuvati dai family banker, stanno seguendo la nostra strategia di investimento, mitigando così i rischi posti dalla volatilità e dall'inflazione".

Banca Mediolanum: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che Banca Mediolanum ha chiuso il mese di giugno con una raccolta netta positiva e di ottima qualità, con il 97% in prodotti gestiti, nonostante un mese molto complesso sui mercati.

La SIM milanese spiega che Banca Mediolanum tratta a un multiplo prezzo-utili adjusted 2022 pari a 10 volte e un dividend yield dell'8%.

Confermata la view bullish sul titolo che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 8,7 euro.

Banca Mediolanum al vaglio di Mediobanca e di Intesa Sanpaolo

Bullish anche la view di Mediobanca Securities che sul titolo ha un rating "outperform" e un target price a 7,5 euro.

Gli analisti evidenziano che Banca Mediolanum è l'unico outperform tra i titoli da loro coperti nel settore del risparmio gestito e fanno notare che le performance commerciali del gruppo sembrano essere immuni all'attuale volatilità.

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che consiglia di acquistarlo, con un fair value a 8,6 euro.

Per gli analisti i numeri del primo semestre sono solamente leggermente inferiori rispetto a quelli dello stesso periodo del 2021, malgrado uno scenario più sfidante.