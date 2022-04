La seduta di ieri ha visto un ritorno degli acquisti anche su Banca Mediolanum che ha ripreso quota dopo essere stato affossato alla vigilia.

Banca Mediolanum rimbalza dopo l'affondo della vigilia

In avvio di settimana il titolo ha lasciato sul parterre oltre il 5,5% del suo valore e ieri ha recuperato parzialmente terreno, mostrando più forza del Ftse Mib.

Banca Mediolanum ieri ha archiviato le contrattazioni fermandosi a 7,332 euro, con un progresso dell'1,69% e oltre 1,2 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 2 milioni.

Il titolo al rientro dal lungo ponte dele festività di Pasqua, ha perso pesantemente terreno per via dell'effetto dividendo.

Banca Mediolanum, infatti, martedì ha staccato il saldo ella cedola a valere sull'esercizio 2021, nella misura di 0,35 euro per azione, con un rendimento pari al 4,58% in rapporto al close di giovedì scorso.

Banca Mediolanum: Equita, 1° trimestre impattato da calo mercati

Ieri il titolo è stato oggetto di analisi da parte di Equita SIM che ha presentato la sua preview sui risultati del primo trimestre.

Banca Mediolanum alzerà il velo su questi numeri il prossimo 10 maggio e gli analisti della SIM milanese si aspettano un trimestre impattato dall’andamento negativo dei mercati sulle commissioni di gestione e margini.

Tuttavia, nonostante un contesto di mercato particolarmente complesso, i primi tre mesi dell'anno sono stati un trimestre solido in termini di flussi netti, con un saldo positivo di 2,4 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di gestito o il 9% del totale delle masse gestite annualizzate rispetto alla stima 2022 di Equita SIM del 6,5% e del 6.4/6% per i prossimi anni).

Questo a conferma della solidità del modello di business di Banca Mediolanum, con capacità di raccolta anche nelle fasi di maggiore incertezza per i mercati.

Banca Mediolanum: i numeri attesi nel 1° trimestre

In particolare, guardando nel dettaglio al primo trimestre di quest'anno, gli analisti si aspettano che Banca Mediolanum riporti un utile netto in calo del 30% a 94 milioni di euro.

Le commissioni di gestione sono attese a 325 milioni di euro, in crescita del 10% anno su anno, mentre le commissioni totali dovrebbero aumentare dell'8% a 450 milioni di euro.

Le commissioni di performance sono attese a 3 milioni di euro, meno di un terzo del dato dello stesso trimestre del 2021 pari a 10 milioni di euro.

I ricavi totali dovrebbero salire del 7% a 515 milioni di euro e il margine operativo rimanere flat a 126 milioni di euro.

Banca Mediolanum: Equita SIM aggiorna stime e target price

In attesa dei dati ufficiali di Banca Mediolanum, gli analisti di Equita SIM hanno aggiornato le loro stime per il periodo 2022-2024 per incorporare l’effetto mercato negativo sulle masse.

Gli esperti hanno ridotto la stima delle commissioni di performance sul 2022 da 63 a 15 milioni di euro.

Complessivamente, le previsioni di utile 2022 sono state tagliate dell'11% a 443 milioni di euro, mentre con riferimento al 2023 e al 2024 la riduzione è del 7% a 505-534 milioni di euro.

Relativamente alla sensibilità ai tassi di interesse, Equita SIM fa notare che ogni 100 punti base di shift parallelo l'impatto positivo è di 110 milioni di net interest income su base annua.

Confermata la view positiva su Banca Mediolanum che secondo gli analisti merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo tagliato da 10,2 a 9,2 euro.