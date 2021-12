Banca Mediolanum ha chiuso in positivo anche eri dopo i dati sulla raccolta netta di novembre: ecco come è andata e cosa fare con il titolo.

Nuova chiusura in luce vere per Banca Mediolanum che ieri è salito pr la terza seduta consecutiva.

Banca Mediolanum in rialzo per la seduta di fila

Il titolo, dopo aver avviato la settimana con un progresso di poco superiore ad un punto percentuale, ieri è riuscito a fare ancora meglio.

A fine giornata Banca Mediolanum si è fermato a 8,71 euro, con un vantaggio del 2,06% e circa 1,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni.

Banca Mediolanum: i dati sulla raccolta netta a novembre

Il titolo è salito ancora dopo che Banca Mediolanum ha chiuso il mese di novembre con una raccolta netta totale positiva, caratterizzata da un mix di qualità orientato verso le soluzioni nel gestito, che superano l’intera raccolta netta.

In particolare, la raccolta netta totale a novembre è stata positiva per 467 milioni di euro, di cui 530 milioni di euro nel gestito, più del doppio dei 250 milioni attesi da Equita SIM, mentre la raccolta del risparmio amministrato è stata negativa per 63 milioni di euro.

La raccolta netta totale da inizio anno sale a 7,89 miliardi di euro, di cui 5,76 miliardi nel gestito, rispetto ai 3,4 miliardi dello stesso periodo del 2020, rispetto alla stima di Equita IM per l'intero 2021 pari a 8,4 miliardi di euro.

Continua il buon trend in Spagna, con una raccolta netta di 73 milioni di euro, di cui 69 milioni nel risparmio amministrato.

Quest'ultimo ha registrato una contrazione a -63 milioni di euro, in quanto fortemente influenzato dal pagamento di oltre 270 milioni di euro di tributi. Positiva la performance commerciale anche degli altri prodotti: erogazioni mutui e prestiti in positivo per 346 milioni di euro a novembre e premi protezione pari a 15,7 milioni di euro, con un dato pari a 149,9 milioni di euro da inizio anno.

Banca Mediolanum al vaglio di Equita SIM e di Intesa Sanpaolo

Equita SIM evidenzia che il rapporto prezzo-utili adjusted 2021-2022 è pari a 11,1-12,7 volte e un rendimento del dividendo del 5,5%.

Confermata la view positiva su Banca Mediolanum che per gli analisti della SIM milanese merita una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 10 euro.

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che da una parte ha un rating "buy" e dall'altra ha ritoccato verso l'alto il target price da 9,5 a 10,3 euro.

Gli analisti hanno definito forte anche a novembre la raccolta netta di Banca Mediolanum che resta da acquistare alla luce dei forti trend dell'attività e dell'interessante politica di remunerazione dei soci.

Banca Mediolanun sotto la lente di Banca Akros e di Kepler Cheuvreux

Bullish la view di Banca Akros che sul titolo ha una raccomandazione "accumulate", con un fair value a 9,5 euro, dopo la raccolta di novembre che, in linea con le stime, conferma l'elevata qualità del mix di asset.

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Kepler Cheuvreux che ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare Banca Mediolanum, con un prezzo obiettivo a 10,5 euro.

Secondo gli analisti, la società ha continuato a vedere solidi flussi netti di asset gestiti.