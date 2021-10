Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

La seduta odierna prosegue in rialzo per Banca Monte Paschi che, dopo aver ceduto quasi due punti percentuali ieri, ha ripreso la via dei guadagni oggi. Banca MPS risale dopo il calo di ieri Il titolo negli ultimi minuti si presenta a 1,109 euro, con un vantaggio dello 0,45% e oltre 800mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,6 milioni. Banca MPS: perfezionato accordo con Fondaione MPS Banca Monte Paschi ha comunicato il perfezionamento dell’accordo transattivo con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in merito alle richieste stragiudiziali riferite all’acquisizione di Banca Antonveneta e agli aumenti di capitale del 2011 e 2014-2015. L’accordo, annunciato lo scorso 21 luglio, prevede a favore della Fondazione il pagamento di 150 milioni di euro e impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca e sulla destinazione dell’immobile di Rocca Salimbeni, su cui insisterà una prelazione a favore della Fondazione. A richiamare l'attenzione su Banca Monte Paschi sono anche le ultime indiscrezioni. Banca MPS: rumor su colloqui Unicredit-MEF. MCC guarda a marchio? Secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbero ripresi i colloqui tra Unicredit e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione del perimetro di interesse di Banca Monte dei Paschi. Nel dettaglio, l’articolo riporta nuovamente la possibilità che Mediocredito Centrale possa rilevare non soltanto le filiali al sud di Banca Monte Paschi (Puglia e Sicilia), ma anche il marchio e tutte le controllate escluse dall’interesse di Unicredit (MPS Capital Services, Factoring e Leasing). Gli analisti di Equita SIM evidenziano che, se fosse confermata questa ipotesi, rappresenterebbe uno step ulteriore al raggiungimento dell’accordo tra Unicredit e il MEF per una soluzione strutturale su Banca Monte Paschi. In attesa di novità la SIM milanese mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,2 euro.

