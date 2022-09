Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Banca Monte Paschi che dopo l'affondo di ieri continua a essere colpita dai sell.

Il titolo ha avviato la settimana con un crollo di quasi cinque punti percentuali e oggi resta stretto nella morsa dei ribassisti.

Banca MPS: ancora forti sell

Dopo un avvio in calo, Banca Monte Paschi ha provato timidamente a risalire la china, salvo poi cambiare subito direzione di marcia.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2914 euro, con un tonfo del 3,96% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 7,2 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a più di 5 milioni.

Banca MPS: arriva ok BCE ad aumento di capitale

Banca Monte Paschi già ieri è finito sotto la lente dopo aver reso noto che la BCE ha approvato l’operazione di rafforzamento patrimoniale che verrà sottoposta all’assemblea del 15 settembre.

L’autorizzazione della BCE si aggiunge al completamente dell’iter autorizzativo da parte di DG Comp.

Banca Monte Paschi intanto resta sotto pressione per via di alcune indiscrezioni di stampa che segnalano alcune difficoltà per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Banca MPS: banche consorzio vogliono rinviare aumento di capitale

In un articolo de Il Messaggero, si legge che nel corso di interlocuzioni tenute tra il CEO di Banca Monte Paschi, Luigi Lovaglio, e le banche del consorzio di garanzia, sarebbero emerse divergenze in merito alle modalità e ai tempi dell’aumento di capitale.

In particolare, il consorzio spingerebbe per un rinvio della ricapitalizzazione al prossimo anno viste le attuali condizioni di mercato.

Banca MPS: l'AD Lovaglio tira dritto

L'AD Lovaglio, invece, sarebbe contrario a far slittare l'operazione, confidando nella possibilità di attrarre investitori malgrado la situazione critica del titolo Banca Monte Paschi, il cui andamento è il peggiore dell'indice di settore.

Secondo l’articolo, quindi, Lovaglio sarebbe invece intenzionato a proseguire sulla strada dell’aumento di capitale, anche coinvolgendo gli anchor investor, con AXA e Anima che potrebbero investire ciascuna 250 milioni di euro, sottoscrivendo una quota del 10% ciascuna.

Banca MPS: Anima disponibile ad aumento, ma non come anchor investor

A tal proposito si segnala che, secondo quanto riportato da alcune fonti, non è stato ancora aperto il tavolo tra Anima e Banca Monte Paschi per discutere dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Anima sarebbe in ogni caso disponibile a partecipare alla ricapitalizzazione dell'istituto senese, ma non come anchor investor.

Banca MPS al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che la volontà di eseguire in questa fase l’aumento di capitale è legata alla scadenza del Fondo di solidarietà il 12 novembre, necessario per spesare il piano di uscite volontarie previsto dal business plan di Banca Monte Paschi, con un costo atteso nell'ordine di circa 800 milioni di euro.

Sulla base delle stime degli analisti, considerando anche il previsto aumento delle RWA, senza aumento di capitale Banca Monte Paschi sarebbe in breach sul requisito minimo a livello di Tier1.

Per Anima Holding, invece, gli esperti di Equita SIM ritengono che un eventuale coinvolgimento nell’aumento di capitale sia strettamente legato ad un rafforzamento della partnership, che può tradursi, ad esempio, in un’estensione della durata, in un rafforzamento delle garanzie ecc..

Ciò e avrebbe il vantaggio di rafforzare il posizionamento di Anima Holding in ottica di consolidamento del settore bancario.