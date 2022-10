Sorprese in vista?, PUBBLICATO: 3 ore fa

A Piazza Affari i riflettori restano puntati su Banca Monte Paschi che continua a far parlare di sè sulla scia delle indiscrezioni che si inseguono quasi quotidianamente.

Banca MPS volatile dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver ceduto ieri quasi un punto mezo percentuali, oggi ha avviato gli scambi in calo, mostrando però un andamento volatile.

Le azioni della banca senese, infatti, hanno già attraversato in più di un'occasione la linea della parità.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 22,5 euro, con un frazionale rialzo dello 0,11% e oltre 24mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 85mila.

Bca MPS: oggi il Cda sull'aumento di capitale. Gli ultimi rumor

Banca Monte Paschi si muove nel segno della cautela nel giorno in cui si riunirà il Cda per definire gli aggiornamenti del prospetto e gli ultimi dettagli dell'aumento di capitale.

Nelle intenzioni del management, l'operazione dovrebbe partire per il 17 ottobre o al più tardi la settimana successiva.

Secondo la stampa, filtrerebbe ottimismo sul buon esito dell'aumento di capitale, visto che stando ad alcune fonti, la banca senese riuscirebbe infatti a reperire dal mercato fino a 400-500 milioni di euro, di cui 100-150 milioni di euro da Axa.

Banca MPS: raffreddata trattativa con Anima Holding

Il resto dovrebbe provenire da fondazioni bancarie e fondi, diversi dei quali già investiti nei titoli subordinati della banca, mentre al momento non si sarebbe ancora giunti a un accordo con Anima Holding.

Alcune fonti hanno riferito già ieri che il tavolo della trattativa con il gruppo attivo nel risparmio gestito si sarebbe raffreddato.

Se da una parte non c'è stato uno strappo, dall'altra non è stata raggiunta alcuna intesa in merito al rinnovo dell'accordo commerciale, nè sul contributo dell'aumento di capitale.

Banca MPS: ricapitalizazione a un punto di svolta

Secondo MF, la ricapitalizzazione di Banca Monte Paschi sarebbe però approdata a un punto di svolta, tanto che dopo una fase di incertezza, le probabilità che l'operazione vada in porto con successo hanno ripresa quota.

Sempre secondo il quotidiano finanziario, la trattativa con le banche appartenenti al consorzio di garanzia potrebbe giungere a esito positivo, con la firma di un contratto di underwriting, che sarà tuttavia da verificare in base agli impegni sottoscritti dal mercato.

Milano Finanza non esclude che già oggi il Cda di Banca Monte Paschi potrebbe annunciare sia l'accordo di garanzia con il consorzio capitanato da Mediobanca, Credit Suisse, Bank of America e Citi, sia le condizioni dell'offerta a partire dal prezzo di emissione dei titoli.

Banca MPS: quali risvolti per i titoli subordinati?

Secondo gli analisti di Equita SIM, l'eventuale avvio dell`aumento di capitale sarebbe una notizia al margine positiva per i titoli subordinati.

Le valutazioni di questi ultimi attualmente scontano l'ipotesi di un coinvolgimento dei titoli con una conversione e/o svalutazione per un ammontare vicino ai 900 milioni di euro che la banca dovrebbe raccogliere dal mercato.