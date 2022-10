A Piazza Affari non accennano a placarsi le vendite su Banca Monte Paschi che continua a rimanere stretto nella morsa dei ribassisti.

Banca MPS colpita da un forte sell-off

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo di quasi un punto e meo percentuale, quest'oggi il titolo ha provato a risalire la china, in linea con quanto accaduto alla vigilia, salvo poi cambiare direzione di marcia.

Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi si presenta a 22,165 euro, con un affondo del 6,32% e quasi 60mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 82mila.

Le azioni della banca senese crollano a pochi giorni dalla data in cui teoricamente dovrebbe partire l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Banca MPS: nuovi rumor sull'aumento. L'operazione slitta?

La strada appare ancora tutta in salita e secondo quanto scrive Milano Finanza, il mercato non è affatto ben disposto a sottoscrivere una ricapitalizzazione pari a 8 volte il valore attuale della banca senese.

Il quotidiano finanziario ricordano che c'è tempo fino al 12 ottobre, visto che entro tale data il Tesoro, in qualità di primo azionista di Banca Monte Paschi, e i protagonisti del consorzio di garanzia, devono decidere se e come far partire l'aumento di capitale, i cui contorni appaiono ancora molto fumosi.

Nel corso della giornata di ieri, a Roma si sono svolti gli incontri tra il MEF, il CEO di Banca MPS, Lovaglio, e i rappresentanti delle banche del consorzio, che hanno espresso dubbi sulla concessione della garanzia sull’intero inoptato dell’aumento, ad oggi visto in area 600 milioni di euro secondo le indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da alcuni articoli di stampa, queste interlocuzioni potrebbero portare a una revisione della tabella di marcia dell’operazione, che oggi prevede l’avvio dell’aumento per il 17 ottobre e chiusura a metà novembre, con al tavolo l’ipotesi di scissione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale in due tranche.

Banca MPS: niente cavaliere bianco?

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, sembra raffreddarsi l’ipotesi di intervento di sistema da parte delle principali istituzioni finanziarie italiane, che quindi difficilmente agirebbero come anchor investors al fianco di Axa e Anima.

Da segnalare che quest’ultima è ancora in trattative per la revisione dell’accordo di distribuzione, condizione necessaria per l’intervento nel capitale di Banca Monte Paschi.

Banca MPS punta sugli hedge funds

Al posto di un intervento di sistema, supporto potrebbe essere fornito da parte dei fondi che detengono i titoli subordinati.

Le valutazioni di questi titoli attualmente scontano l’ipotesi di un coinvolgimento nell’aumento di capitale con una conversione e/o svalutazione di circa il 40-45% dei titoli stessi, che rappresenta un ammontare di poco inferiore ai 900 milioni di euro che la banca dovrebbe raccogliere dal mercato.