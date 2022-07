Un'altra brutta giornata per Banca Monte Paschi che continua a rimanere stretto nella morsa dei ribassisti.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un affondo di quasi sei punti percentuale, anche oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Banca Monte Paschi colpito dai sell anche oggi

Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi si presenta a 0,4898 euro, con un ribasso del 3,11% e oltre 2,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,6 milioni.

Banca MPS: rumor su coinvolgimento partner e fondi nell'aumento

Banca Monte Paschi perde quota con il focus rivolto alle ultime indicazioni arrivate dalla stampa.

Milano Finanza oggi è tornato sul tema dell’aumento di capitale dell'istituto senese da 2,5 miliardi di euro, focalizzandosi sulla quota che dovrà essere sottoscritta dal mercato, pari a circa 900 milioni di euro.

Nel dettaglio, secondo il quotidiano, Banca Monte Paschi potrebbe riuscire a raccogliere da anchor investor fino a 500 milioni di euro.

Oltre al possibile coinvolgimento dei partner strategici, quali Axa e Anima Holding, potrebbero essere infatti interessati ad un investimento in Banca Monte Paschi anche soggetti ritenuti vicini al CEO Lovaglio, e già coinvolti nel processo di turnaround del Credito Valtellinese.

Tra i nomi, Milano Finanza cita Algebris, l’imprenditore francese Dumont e il fondo inglese Toscafund.

Considerando l’entità dell’aumento di capitale riservata al mercato, gli analisti di Equita SIM ritengono la presenza di anchor investor come un elemento chiave per il successo dell’operazione.

Banca MPS: i rumor sulla tempistica dell'aumento

Il Messaggero invece, questa mattina ha anticipa alcuni contenuti della relazione inviata dal CEO Lovaglio ai membri della Commissione Bicamerale di inchiesta sulle banche, in vista dell’audizione che che ha avuto inizio oggi alle 12.

Il quotidiano ha fornito anche alcuni dettagli in merito alla tempistica dell’aumento di capitale che dovrebbe svolgersi nell'arco di tre settimane tra fine ottobre e la prima metà di novembre, e precisamente partire il 24 ottobre e concludersi entro il 12 novembre.

Banca MPS: l'audizione del CEO. Ecco cosa ha detto

Nel corso dell'audizione alla Commissione Bicamerale di inchiesta sulle banche, l'AD di Banca Monte Paschi, ha spiegato poco fa che la tempistica ipotizzata per la ricapitalizzazione prevede che l'assemblea sia convocata il 4 agosto e che sia tenuta nella seconda decade di settembre.

Il manager ha aggiunto che il calendario dell'offerta, la cui durata sarà di circa 3 settimane, non è ancora definito in dettaglio, ma è previsto che l'operazione debba concludersi, al più tardi entro il 12 novembre 2022, al netto di eventuali condizioni avverse di mercato.

Nel corso dell'audizione il CEO Lovaglio ha spiegato che il Ministero dell'Economia, azionista di Banca Monte Pasch con una quota di circa il 64%, sottoscriverà l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro pro-quota, motivo per cui non sono previsti effetti diluitivi in capo al MEF.

Il manager si è detto fiducioso in merito alla ricapitalizzazione, spiegando che è normale la discesa del titolo Monte Paschi in Borsa, come di solito accade quando c'è un aumento di capitale di notevole entità.