In una giornata in cui a Piazza Affari prevale un cauto ottimismo, non passa inosservata la performance di Banca Monte Paschi che risale la china dopo il calo della vigilia.

Banca Monte Paschi risale la china dopo il calo di ieri

Il titolo ieri ha ceduto circa due punti percentuali, complici anche alcune prese di profitto dopo la corsa al rialzo delle due giornate precedenti.

Quest'oggi Banca Monte Paschi ha avviato gli scambi in salita e dopo aver superato una fase di incertezza, ha imboccato con più convinzione la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,428 euro, con un progresso dell'1,09% e quasi 1 milione di azioni passate dimano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,3 milioni.

Banca MPS: ok Commissione UE a proroga uscita MEF dal capitale

Banca Monte Paschi reta sotto i riflettori dopo le novità arrivate ieri dall'Europa.

Come previsto, la Commissione Europea ha approvato, in base alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, la proroga della scadenza della partecipazione del MEF nel capitale di Banca Monte Paschi, senza tuttavia esplicitare nel dettaglio la durata della proroga stessa.

Per ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza causate dalla proroga del termine, la Commissione Europea ha approvato una serie di misure compensative proposte dal MEF.

Tra le altre si segnalano "cessioni e dismissioni, ulteriori chiusure di filiali e il mantenimento dell’obbligo di rispettare alcune limitazioni sulle modalità di conduzione dell’attività bancaria".

Tali misure sostituiscono i precedenti impegni approvati nell’ambito della ricapitalizzazione precauzionale autorizzata dalle autorità europee nel 2017.

Banca MPS: cosa aspettarsi ora? La view di Equita SIM

In seguito all’ok della Commissione Europea, ampiamente atteso, il prossimo passaggio sarà l’approvazione della BCE all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l'operazione di ricapitalizzazione dovrebbe partire a fine ottobre e concludersi entro il 12 novembre, come dichiarato in Commissione Banche dall’ad di Banca Monte Paschi, Luigi Lovaglio.