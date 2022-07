Banca Monte Paschi ha chiuso in rosso per la terza seduta di fila, con volumi vivaci: nervosismo dopo la fine del Governo Draghi. Che succede ora?

A Piazza Affari anche la seduta odierna si è conclusa in calo per Banca Monte Paschi che ha perso terreno per la terza giornata di fila.

Banca MPS in calo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un affondo di oltre cinque punti percentuali, oggi ha accusato un altro ribasso.

A fine seduta Banca Monte Paschi si è fermato a 0,42 euro, con una flessione dell'1,41% e oltre 6,2 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,8 milioni.

Banca MPS: aumento di capitale a rischio dopo la caduta di Draghi?

Le azioni della banca senese hanno continuato a perdere terreno dopo la caduta del Governo Draghi, evento che complica i prossimi appuntamenti in agenda per l'istituto toscano.

Il più rilevante e immediato in termini temporali è senza dubbio l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che Banca Monte Paschi intende realizzare entro metà novembre.

Una data che però finisce fortemente in bilico, così come l'intera operazione, visti gli ultimi sviluppi sul fronte politico.

L'Esecutivo guidato da Mario Draghi aveva tra le sue priorità quella di realizzare l'ennesima ricapitalizzazione di Banca Monte Paschi, dopo aver visto sfumare lo scorso anno la possibilità di un deal con Unicredit.

All'operazione il Tesoro dovrà partecipare con un impegno finanziario di circa 1,7 miliardi di euro, mentre la restante parte dovrà essere reperita sul mercato.

Un'impresa tutt'altro che facile questa, viste le difficoltà già incontrate dall'Ad di Banca Monte Paschi, Luigi Lovaglio, nel convincere investitori a puntare sull'istituto toscano.

Banca MPS: chi investirà nel gruppo senza più Draghi?

Chi sarà pronto a investire nella banca senza poter contare più su una figura come quella di Mario Draghi?

La caduta dell'ex banchiere centrale fa venire meno così più di qualche tassello del complicato mosaico che a fatica si sta cercando di costruire ormai da anni.

Molto dipenderà a questo punto anche dalle nuove forze politiche che andranno a guidare l'Italia dopo le elezioni del 25 settembre prossimo.

Stando quanto riferito da alcune fonti riportate da Reuters, il Tesoro sarebbe deciso a completare l'aumento di capitale di Banca Monte Paschi malgrado l'attuale situazione politica.

E' alto però il rischio che qualcosa possa andare storto e che ci possa essere un ulteriore slittamento per la ricapitalizzazione.

Visto il ritorno alle urne a fine settembre in Italia, gli investitori potrebbero defilarsi e mantenersi cauti, cercando di capire il futuro assetto politico del Paese prima di impegnarsi in un investimenti importante come quello in Banca Monte Paschi.