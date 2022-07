Anche quest'ultima seduta della settimana non sta riservando nulla di buono per Banca Monte Paschi che resta sotto pressione a Piazza Affari.

Banca MPS ancora giù dopo il crollo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un affondo di oltre sette punti percentuali, quest'oggi ha imboccato da subito nuovamente la via delle vendite, accelerando progressivamente al ribasso.

Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi si presenta a 0,4408 euro, con una flessione del 3,38% e oltre 2,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,7 milioni.

Banca MPS: segnali contrastanti da Spread e BTP

Il titolo non trova alcun sostegno nelle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario che pure restituiscono segnali a due velocità.

Lo Spread BTP-Bund, pur avendo ritracciato dai top intraday, sale ancora e si apprezza dello 0,41% a 223,1 punti base.

Bene i BTP che riprendono quota dopo il sell-off di ieri e vedono il rendimento del decennale scendere dell'1,4% al 3,38%.

Banca MPS teme un addio di Draghi. Ecco perchè

Banca Monte Paschi però resta sotto pressione e non riesce in alcun modo a sintonizzarsi con il rimbalzo di Piazza Affari e con il recupero messo a segno dalle banche quotate sul Ftse Mib.

Le azioni della banca senese restano strette nella morsa dei ribassisti, con gli occhi puntati sulla crisi di Governo.

Ieri il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rassegnato le dimissioni che sono state però respinte dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Quest'ultimo ha inviato l'ex banchiere centrale a presentarsi in aula mercoledì prossimo per riferire in merito alle proprie decisioni.

Il mercato resta con il fiato sospeso e spera ovviamente in un rientro della crisi di Governo, ma le tensioni restano.

E le preoccupazioni sono palpabili soprattutto nel caso di Banca Monte Paschi perchè il mercato teme che in caso di caduta del Governo Draghi, si possa ritardare ulteriormente la vendita dell'istituto senese, il cui maggiore azionista è ancora il Tesoro.

Banca MPS: colloqui tra DG Comp e MEF alla battute finali

Come è noto in autunno Banca Monte Paschi dovrebbe realizzare il famoso aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, tappa indispensabile per la successiva dismissione della quota in mano al MEF.

Intanto, due giorni fa si è appreso dall'AD del gruppo bancario, Luigi Lovaglio, che le interlocuzioni tra DG Comp e MEF sono alle battute finali.

Il manager ha aggiunto che "gli obiettivi e i fondamentali del piano tengono conto della revisione degli impegni tra la Repubblica Italiana e la Commissione europea relativi alla banca, attesa prossimamente secondo quanto riferito dal MEF".

Secondo quanto scritto da Milano Finanza, l'autorizzazione della DG Comp e il via libera della BCE, saranno uno snodo fondamentale per arriva all'aumento di capitale di Banca Monte Paschi da 2,5 miliardi di euro.