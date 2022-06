La settimana si è conclusa con il segno più per Banca Monte Paschi che ha trovato gli spunti giusti per risalire la china.

Banca MPS riale dopo tre cali di fila

Reduce da tre giornate consecutive in rosso, dopo aver archiviato quella di giovedì con una flessione di circa tre punti percentuali, il titolo ieri ha rimbalzato un po'.

A fine sessione Banca Monte Paschi si è fermata a 0,674 euro, con un rialzo dell'1,35% e oltre 2,3 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Banca MPS: i tre pilastri del piano industriale

Il titolo è rimasto sotto la lente dopo che l'istituto senese ha presentato giovedì il nuovo business plan.

Equita SIM evidenzia che il piano industriale di Banca Monte Paschi è finalizzato a portare il gruppo toscano a generare un livello di redditività sostenibile a seguito del rafforzamento patrimoniale da 2,5 miliardi di euro, da realizzarsi entro il quarto trimestre di quest'anno.

Il piano si basa sui seguenti pilastri: il primo è una maggiore efficienza operativa, attraverso semplificazione della struttura di gruppo e rigorosa gestione dei costi.

Il secondo è il mantenimento di un basso profilo di rischio e il terzo il rafforzamento della capacità di generazione dei ricavi facendo leva sulle fabbriche prodotto.

Anche alla luce del positivo track record del management, gli analisti di Equita SIM ritengono i primi due obiettivi alla portata, mentre sarà da verificare l’andamento delle commissioni e la capacità di aumentare la penetrazione della clientela.

Dall’altro lato gli esperti apprezzano le ipotesi conservative sull’andamento dei tassi, con l'Euribor a 3 mesi visto allo 0,1% fino al 2023 e allo 0,66% per il resto del piano, che comporta un certo margine di prudenza nella dinamica del net interest income.

Banca MPS: spunti dalla conference call

Gli analisti di Equita SIM si concentrano anche su altri spunti emersi dalla conference call, segnalando che è prevista la cessione di esposizioni non performanti per 800 milioni di euro entro fine anno senza impatti significativi sugli accantonamenti per perdite su crediti.

Quanto ai rischi legali, è stata espressa fiducia sull’adeguatezza degli accantonamenti effettuati. Per l'aumento di capitale, MEF e DG Comp sono in trattative avanzate per l’approvazione del piano.

Il management ha ricordato che la BCE ha 90 giorni per approvare l’aumento, dopo l’ok dell’assemblea degli azionisti.

Per il funding si segnala che l'aumento del peso della componente retail. Sul fronte delle emissioni, il funding plan non prevede l’emissione di AT1 in arco piano.

Banca MPS: Equita incorpora le indicazioni del piano

Gli analisti di Equita SIM incorporano le indicazioni del piano assumendo maggiore prudenza sia sul fronte dei ricavi che sul costo del rischio, con un utile pre-tasse a 562/643 milioni di euro nel 2024/2026 e un CET1 fully loaded al 13,9%/14,9%.

Considerando la forte sensibilità della valutazione rispetto alle dimensioni dell’aumento di capitale e alle assunzioni sulle stime sottostanti, gli analisti passano da una visione neutrale a not rated, ossia sospendono il giudizio sul titolo.