Banca MPS pimpante con le parole dell’AD Lovaglio

Nuova seduta in rialzo per Banca Monte Paschi che, sfruttando l’andamento positivo del Ftse Mib, si spinge in avanti per la terza giornata consecutiva.

Banca MPS in evidenza sul Ftse Mib

Dopo aver archiviato la sessione di ieri con un progresso dello 0,25%, il titolo oggi ha avviato gli scambi sulla parità, per poi allungare progressivamente il passo, tanto da presentarsi ora sui massimi intraday.

Mentre scriviamo, infatti, Banca Monte Paschi viene fotografato a 3,63 euro, con un rialzo del 2,31% e oltre 15,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 28 milioni.

Banca MPS cavalca calo Spread. Bene i BTP

Il titolo mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib e vanta la migliore performance nel settore bancario.

Banca Monte Paschi occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip, supportato anche dalle notizie positive che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund al momento scende dell’1,27% a 152,48 punti base, mentre gli acquisti sui BTP si traducono in un calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni viaggia al momento al 3,889%, in flessione dell’1,09%.

Banca MPS: l’intervista al CEO Lovaglio

Banca Monte Paschi, intanto, trova sostegno anche nelle dichiarazioni del CEO del gruppo.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’AD Luigi Lovaglio ha rimarcato molti dei concetti evidenziati in occasione della presentazione dei conti del quarto trimestre avvenuta la scorsa settimana.

Il manager ha richiamato l’attenzione sugli ottimi risultati raggiunti dalla banca e ha analizzato le opportunità strategiche che potrebbero emergere.

In una nota diffusa questa mattina, gli analisti di Equita SIM hanno raccolto i principali spunti dell’intervista.

In primis si segnala che con il ritorno al dividendo, Banca Monte Paschi è entrata nuovamente in una fase di normalità, non solo in termini di performance operativa, ma anche di remunerazione agli azionisti.

Nell’intervista è stata ribadita la volontà di rafforzare il ruolo di Monte Paschi come banca del territorio, con focus su famiglie e piccole e medie imprese.

Il capitale a disposizione della banca senese permette di ripensare al modello di business, oggi basato su partnership.

L’AD Lovaglio ha indicato che la partnership con Axa “non rappresenta più una criticità in caso di operazioni”.

Questo secondo Equita SIM suggerisce la possibilità che Banca Monte Paschi possa considerare di riacquistare la quota del partner nella joint-venture bancassicurativa.

Banca MPS: M&A importante, ma la banca può crescere da sola

Infine, parlando a livello di sistema bancario, il CEO Lovaglio è tornato a parlare dell’importanza del consolidamento al fine di sostenere crescita, investimenti e competitività.

Il manager non ha mancato in ogni caso di evidenziare che la banca da lui guidata è nelle condizioni di proseguire la crescita anche in autonomia.

Banca MPS: la view di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Banca Monte Paschi mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo rivisto la scorsa settimana da 3,6 a 4,3 euro.