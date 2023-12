Banca MPS: la corsa continua. News da BCE e rumor di stampa

Banca Monte Paschi ha chiuso in rialzo per la sesta seduta di fila: ecco i due temi che hanno tenuto banco oggi.

A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Banca Monte Paschi che anche oggi ha chiuso gli scambi in positivo, salendo per la sesta seduta consecutiva.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un rally di quasi quattro punti percentuali, anche oggi si è spinto in avanti.

Banca MPS in rialzo per la sesta seduta di fila

A fine giornata, Banca Monte Paschi si è fermato a 3,31 euro, con un vantaggio dell’1,63% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 36,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 23,5 milioni.

Il titolo ha mostrato maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib ed è stato l’unico nel settore bancario a chiudere in positivo, occupando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Banca MPS favorito da BTP e Spread

Banca Monte Paschi ha beneficiato delle indicazioni incoraggianti arrivate dal mercato obbligazionario, dove lo Spread BTP-Bund è sceso dello 0,86% a 174,84 punti base, mentre gli acquisti sui BTP hanno portato a un calo dei tassi, con il rendimento del titolo a dieci anni sceso dell’1,81% al 4,013%.

Banca MPS: i requisiti Srep per il 2024

Il titolo ha continuato a calamitare gli acquisti dopo che l’istituto senese ha reso noto i livelli di SREP validi a partire dall’1 gennaio 2024.

In particolare, i requisiti sono i seguenti: 8,56% a livello di CET1 ratio, rispetto all’8,8% precedente, e 13,27% a livello di Total Capital Ratio, contro il 13,51% precedente.

Il requisito patrimoniale a livello di CET1 è migliorato rispetto allo scorso anno a seguito del venir meno dell’O-SII buffer di 25 punti base conseguente all’uscita di Banca Monte Paschi dal gruppo di banche a rilevanza sistemica nazionale.

Se da un lato il P2R è rimasto invariato, dall’altro lato si segnala una significativa riduzione della P2G (Pillar 2 Guidance) dal precedente 2,5% all’attuale 1.15%, riflettendo i positivi esiti dello Stress Test 2023.

Con un CET1 pari al 16,7%, il buffer sul requisito patrimoniale (inclusa P2G) è di circa 700 punti base.

Banca MPS: la view di Equita SIM

Sulla scia di queste novità, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare una view improntata alla cautela su Banca Monte Paschi, ribadendo la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 3,6 euro.

Banca Monte Paschi sotto la lente di Mediobanca Research

A mantenere una view prudente su Banca Monte Paschi è anche Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “neutral” dopo che la banca toscana ha fatto sapere che rispetta abbondantemente i requisiti richiesti dalla Bce per il 2024.

Gli analisti si sono soffermati oggi anche sulle ultime indicazioni di stampa, secondo cui Bper Banca potrebbe essere un potenziale partner per l’istituto toscano, malgrado Unipol, principale azionista di Bper con una quota di quasi il 20%.

Secondo Mediobanca Research, un’operazione di questo tipo potrebbe essere difficile, considerando sia la bassa valutazione di Bper Banca, sia il ruolo di Unipol nel suo azionariato.