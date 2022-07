L'ottima intonazione mostrata dai principali indici di Piazza Affari è stata sfruttata a dovere anche da Banca Monte Paschi che ha trovato la forza per reagire dopo una lunga serie di sedute negativa.

Banca MPS reagisce dopo un lungo ribasso

Non più tardi di ieri il titolo ha lasciato sul parterre ben tre punti e mezzo percentuali, chiudendo l'ottava giornata consecutiva in ribasso.

Quest'oggi Banca Monte Paschi ha imboccato da subito la via dei guadagni e, malgrado qualche incertezza, ha fatto il pieno di acquisti.

Il titolo si è fermato a 0,4804 euro, con un rally del 3,76% e volumi di scambio molto alti, visto che sono transitate sul mercato circa 7,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,4 milioni.

Banca MPS: l'intervista al CEO Lovaglio. Gli spunti principali

Quest'oggi su Il Messaggero è apparsa un'intervista al CEO di Banca Monte Paschi, Luigi Lovaglio.

Gli analisti di Equita SIM hanno riportato i principali spunti, evidenziando in primis che sono state ribadite le leve strategiche del piano: efficienza operativa tramite la semplificazione della struttura di gruppo, mantenimento di un basso profilo di rischio e rafforzamento della capacità di generazione dei ricavi facendo leva sulle fabbriche prodotto.

Quanto alle tempistiche, l'AD ha dichiarato che il confronto tra management e BCE è ancora in corso.

L’obiettivo è la convocazione dell’assemblea degli azionisti a inizio agosto. Nessuna novità in relazione al dialogo tra l’azionista (MEF) e la Commissione dell'Unione Europea riguardo alla revisione degli impegni.

Banca MPS: domani incontro con i sindacati su esuberi

Da ricordare intanto che per domani, venerdì 8 luglio, Banca Monte Paschi ha convocato i sindacati per discutere dei 4.000 esuberi previsti nel piano industriale presentato di recente, ricordano che si tratta di esodi anticipati e volontari.

BCE: scudo anti-Spread nelle minute

A regalare buonumore oggi a Banca Monte Paschi, così come agli altri bancari, sono state anche alcune indicazioni contenute nelle minute della BCE.

Dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria è emersa una certa attenzione all'allargamento negli ultimi mesi degli spread sovrani.

Nel dettaglio è stato evidenziato che lo scudo anti-Spread non sarebbe in contrasto con la necessità di tenere bada le pressioni inflazionistiche, al contrario aiuterebbe l'Eurotower a trovarsi in una posizione migliore per accelerare la normalizzazione della politica monetaria.