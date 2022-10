In una giornata segnata dalle venite a Piazza Affari, dove i principali indici viaggiano tutti in rosso, spicca ancora più il poderoso rally di Banca Monte Paschi.

Banca MPS sfoggia un rally a due cifre con forti volumi

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un rialzo di circa tre punti e mezzo percentuali, il titolo oggi sta letteralmente sbancando Piazza Affari.

In seguito a diverse sospensioni per eccesso di rialzo, negli ultimi minuti il titolo è fotografato a 26,615 euro, con un rally del 14,52% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 120mila azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 86mila.

Banca MPS: nulla di fatto dal Cda di ieri

Banca Monte Paschi resta sotto la lente dopo che ieri si è riunioni il Cda per definire i dettagli dell'aumento di capitale.

Un incontro che però si è risolto in un nulla di fatto, visto che da alcune fonti si è appreso che non ci sono ancora le firme delle banche al contratto di garanzia relativo alla ricapitalizzazione dell'istituto toscano.

Sempre secondo indiscrezioni, il Cda si è aggiornato oggi e quella odierna dovrebbe essere la giornata buona per formalizzare gli impegni di pre-underwriting da parte degli investitori privati.

Banca MPS: giornata odierna potrebbe essere decisiva

Secondo quanto riferisce MF-DowJones, nell'ambito dell'aumento di capital da 2,5 miliardi di euro, agli 1,6 miliardi di euro coperti dal MEF, in qualità di primo azionista di Banca Monte Paschi, si aggiungono circa 450 milioni che i privati sarebbero disposti a coprire.

A carico del mercato resterebbe quindi una somma della stessa entità e se l'impegno delle banche garanti sarà confermato si potrà finalmente procedere con l'operazione che potrebbe quindi prendere il via lunedì 17 ottobre, come già previsto nelle ultime settimane.

Banca MPS: il ruolo di Anima e di alcuni enti toscani

Anche Anima Holding sarebbe pronta a fare la sua parte e dare il suo contributo, tanto che domani è prevista una riunione del Cda per il via libera a partecipare all'aumento di capitale di Banca Monte Paschi con un impegno nell'ordine di circa 25 milioni di euro, una cifra ben lontana dai 200 milioni di euro che erano stati ipotizzati in un primo momento.

Sempre secondo alcune indiscrezioni, la banca senese potrebbe fare affidamento anche su circa 30 milioni di euro che dovrebbero arrivare da diversi enti toscani.

Dai Cda di CariFirenze e della Fondazione Mps sarebbe già arrivato il discorso verde ed è stata una decisione simile anche da CariLucca, mentre appare più traballante la partecipazione all'aumento di capitale da parte di Cr Pistoia e Pescia.

Banca MPS: aumento di capitale al via lunedì o nuovo slittamento?

Decisive le prossime ore per capire se effettivamente tutto sarà filato liscio e si potrà dare il via all'aumento di capitale, con avvio il 17 ottobre e conclusione il 12 novembre.

Diversamente bisognerà metterà in conto un ulteriore slittamento e quindi una differente tempistica per l'operazione che potrebbe quindi partire con qualche giorno di ritardo.

Il mercato al momento sembra credere più al primo scenario, comprando a mani basse il titolo e scommettendo sulla partenza dell'aumento di capitale lunedì 17 ottobre.