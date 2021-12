Una seduta a dir poco spettacolare quella odierna per Banca Monte Paschi che, dopo una lunga serie di ribassi, ha ritrovato la via dei guadagni, peraltro con un rally a due cifre. Banca MPS vola con volumi boom Il titolo, reduce da ben sei sedute consecutive in rosso, dopo aver archiviato quella di ieri con un calo di quasi tre punti percentuali, oggi schizza in alto e recupera parte delle recenti perdite. Banca Monte Paschi negli ultimi minuti si presenta a 0,9086 euro, con un rally del 12,59% e volumi di scambio esplosivi, visto che a meno di due ore dall'avvio delle contrattazioni sono passate di mano oltre 5,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,4 miliardi. Banca MPS: avviati contatti con il MEF Il titolo spicca il volo dopo che ieri la banca senese ha diffuso una nota a mercati chiusi, da cui si è appreso che "Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 4 novembre ed in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob, sono stati avviati contatti con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di riavviare le interlocuzioni con DG COMP. Banca MPS: Tesoro punta a privatizzazione in due tappe A tenere banco sono poi le indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Messaggero, secondo cui il MEF sarebbe impegnato in serrate consultazioni con la Dg Comp per rinegoziare l'accordo di ristrutturazione del 2017 in scadenza a fine anno. Il Tesoro punta ad una privatizzazione di Banca Monte Paschi da realizzare in due tempi entro l'autunno 2023. Nel dettaglio, la prima mossa sarebbe quella di una pulizia degli attivi dell'istituto senese, mentre la seconda sarebbe la vendita ad un partner bancario che non si esclude possa essere nuovamente Unicredit, dopo lo stop delle trattative annunciato a fine ottobre. Il Messaggero riferisce che il negoziato tra il MEF e l'Europa potrebbe concretizzarsi a inizio 2022, con l'incognita principale riguardante i tempi. Banca MPS: le richieste dell'Italia e le ipotesi allo studio del MEF L'Italia avrebbe chiesto due anni in più, ma Bruxelles ha già detto no e quindi ora si spera che si possa arrivare almeno ad una proroga di 18 mesi che porterebbe quindi all'autunno 2023. La stampa riferisce che tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche il rinnovo del Board di Banca Monte Paschi con l'arrivo di un nuovo AD che potrebbe essere individuato nella persona di Victor Massiah, ex CEO di Ubi Banca.

Obiettivo del Tesoro sarebbe inoltre quello di separare le passività nel bilancio di Banca Monte Paschi. Una mossa di questo tipo infatti renderebbe più agevole la vendita, senza la necessità di assicurare una dote all'acquirente, come già avvenuto con Unicredit.





Davide Pantaleo

