Furia francese e ritirata spagnola per Banca Monte Paschi che, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un affondo di quasi tre punti e mezzo percentuali, oggi ha imboccato inizialmente la via dei guadagni, per poi cambiare rotta.

Banca MPS torna indietro dopo avvio in rally

Il titolo è arrivato a toccare un top intraday a 24,7 euro, con un rally del 3%, per poi avviare un movimento a passo di gambero che lo ha portato in negativo.

Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi si presenta a 23,41 euro, con un calo del 2,38% e circa 40mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 81mila.

Banca MPS: adesioni fondo di solidarietà oltre target di piano

Il titolo resta sotto i riflettori dopo che le principali sigle sindacali hanno comunicato di aver raggiunto 4.125 adesioni da parte dei dipendenti di Banca Monte Paschi al fondo di solidarietà.

Equita SIM evidenzia che le significative adesioni al fondo di solidarietà permettono quindi di dare completa visibilità al raggiungimento del target di uscite fissate a piano per il 2022, pari a circa 3.500, soggette all’esecuzione dell’aumento di capitale, con un costo stimato di 800 milioni di euro e che dovrebbero garantire risparmi annui per circa 270 milioni di euro dal 2023.

Banca MPS: la view di Equita SIM

Secondo gli analisti è da valutare se la banca accetterà anche le richieste eccedenti il target, alla luce degli oneri connessi e al loro peso in relazione all’operazione di rafforzamento patrimoniale prevista dalla banca.

Complessivamente nell'arco del piano industriale, il numero complessivo di uscite previste è pari a 4.100 entro il 2026.

Banca MPS: rumor su MEF. A caccia del cavaliere bianco

Intanto, a tenere banco sono anche le ultime indiscrezioni di stampa, riportate in particolare da Il Messaggero, secondo cui il MEF starebbe sondando la disponibilità di banche, quali Unicredit, Banco BPM, Bper Banca, Intesa Sanpaolo e Credit Agricole Italia, ma anche assicurazioni come Generali e Unipol, e casse previdenziali, per contribuire all’aumento di capitale di Banca Monte Paschi.

L’obiettivo sarebbe quello di raccogliere complessivamente fino a 500 milioni di euro, da affiancare ai 300 milioni che potrebbero mettere Axa e Anima Holding, nella misura rispettivamente di circa 100 e 200 milioni euro.

Anima in particolare sarebbe disponibile ad entrare nel capitale di Banca Monte Paschi in cambio di rafforzamento della partnership in essere.

Banca MPS: la Meloni punta a chiudere subito la questione

Mentre il MEF è al lavoro pr cercare un cavaliere bianco, secondo quanto riferiscono alcune fonti riportate da MF-Dow Jones, la premier in pectore, Giorgia Meloni, vorrebbe accelerare il dossier Banca Monte Paschi.

Il suo obiettivo sarebbe quello di chiudere la questione nel più breve tempo possibile, in modo da rivendicare il risultato dell'operazione sul piano politico.

Banca MPS: focus sui titoli subordinati

Relativamente ai titoli subordinati, ai prezzi attuali il mercato attualmente sconta come scenario più probabile il burden sharing, con il coinvolgimento dei titoli che sarebbero oggetto di conversione per un ammontare pari all’aumento di capitale, ex-quota del MEF, di circa 900 milioni di euro.