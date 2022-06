Alta tensione su Banca Monte Paschi che continua a rimanere stretto nella morsa dei ribassisti, cadendo rovinosamente per la terza seduta di fila.

Banca MPS a picco dopo l'affondo della vigilia

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un affondo di quasi il 7%, oggi ha avviato gli scambi poco sotto la parità, per poi accelerare al ribasso progressivamente.

Dopo essee stato anche sospeso per eccesso di ribasso, negli ultimi minuti Banca Monte Paschi è fotografato a 0,556 euro, con un crollo dell'8,85%, dopo aver toccato nell'intraday un bottom a 0,544 euro, segnando un nuovo minimo storico.

Molto vivaci i volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 7,6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Banca MPS: sell-off in vista dell'aumento di capitale

Banca Monte Paschi è oggetto di un violento sell-off con l'attenzione del mercato rivolto all'aumento di capitale che sarà realizzato prima della fine dell'anno.

La scorsa settimana il gruppo senese ha svelato il nuovo piano industriale che prevede appunto una ricapitalizzazione da 2,5 miliardi di euro, ma anche un taglio del personale nell'ordine di quasi il 20% entro la fine del 2022.

Al pari di quello di Saipem, anche per Banca Monte Paschi si profila un aumento di capitale molto diluitivo, basti pensare che sarà pari quasi a 5 volte l'attuale capitalizzazione di mercato che ad oggi si attesta intorno ai 550 milioni di euro.

Banca MPS: AD Lovaglio a caccia di investitori per l'aumento

Proprio per le caratteristiche molto particolari dell'operazione, si teme che diversi investitori possano decidere di non partecipare alla ricapitalizzazione, motivo per cui starebbero liquidando le azioni a piene mani.

Intanto ieri il Corriere della Sera scriveva che l'AD di Banca Monte Paschi, Luigi Lovaglio, starebbe incontrando vari interlocutori che saranno eventualmente coinvolti nell'aumento di capitale.

Il manager punta a giocarsi la carta del nuovo piano per la banca senese che adotterà un modello di banca commerciale semplice e chiaro.

Banca MPS: nuovo piano si basa su assunzioni conservative

Il nuovo business plan, come evidenziato da Antonio Amendola, gestore di AcomeA Sgr, si basa su assunzioni abbastanza conservative.

Su questo concordando anche i colleghi di Equita SIM che apprezzano le ipotesi conservative sull'andamento dei tassi, spiegando che le stesse comportano un certo margine di prudenza nella dinamica del margine di interesse.

Intanto la SIM milanese mantiene la sua view bullish su Banca Monte Paschi, confermando la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 1,2 euro.

Banca MPS: Deutsche Bank cauta. Tagliato il target price

Più cauta la strategia suggerita da Deutsche Bank che due giorni fa ha reiterato il rating "hold" sul titolo, con un target price ritoccato verso il basso da 0,9 a 0,78 euro.

La banca tedesca ricorda che l'aumento di capitale di Banca Monte Paschi dovrebbe essere completato nel quarto trimestre di quest'anno.