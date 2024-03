Banca MPS vola sul Ftse Mib. Come spiegare tanti buy?

Un finale di settimana a tutto gas per Banca Monte Paschi che oggi ha fatto il pieno di acquisti, mostrando una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Banca MPS in rally sul Ftse Mib

Il titolo ieri ha ceduto oltre due punti percentuali, prestando il fianco alle prese di profitto dopo tre sessioni consecutive in salita.

Banca Monte Paschi oggi ha risalito con decisione la china, fermandosi a 4,18 euro, con un rally del 4,32% e volumi di scambio intensi, visto che sono state scambiate oltre 36 milioni di azioni, ben sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 23 milioni.

Banca MPS snobba Spread e BTP

Banca Monte Paschi ha messo a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell’intero paniere delle blue chip, snobbando le negative indicazioni arrivate dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è salito dello 0,77%, fermandosi a 126,19 punti base, mentre le vendite sui BTP hanno portato a una salita dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni che ha segnato un rialzo dell’1,61% al 3,696%.

Banca MPS promosso da KBW

Banca Monte Paschi intanto ha fatto il pieno di acquisti sulla scia della promozione arrivata da KBW, i cui analisti hanno migliorato il giudizio sul titolo da “market perform” a “outperform”, con un prezzo obiettivo incrementato del 40% a 5,68 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 36% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti hanno apprezzato le indicazioni sui risultati del quarto trimestre 2023, definite solide, accompagnate da buone previsioni di crescita dei ricavi nel 2024 e una nuova politica di distribuzione del 50% dell’utile pre-tasse.

KBW ha messo in conto almeno un altro collocamento da parte del MEF quest’anno, per ridurre la sua quota in Banca Monte Paschi, ma gli analisti ritengono che il mercato abbia consapevolezza del rischio overhang e quindi dovrebbe apprezzare un maggior flottante.