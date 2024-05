La settimana è partita nel segno del recupero per Banca Monte Paschi che ha risalito la china dopo il netto calo di venerdì scorso.

Banca MPS risale dopo l’affondo di venerdì

Prima del week-end il titolo ha lasciato sul parterre circa cinque punti percentuali dopo due sessioni in rialzo e oggi ha ritrovato la via dei guadagni.

A fine giornata Banca Monte Paschi si è fermato a 4,613 euro, con un rialzo dell’1,5% e oltre 15 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 28 milioni.

Banca Monte Paschi sarà chiamato a presentare i risultati del primo trimestre domani prima dell’apertura di Piazza Affari.

Banca MPS: domani i conti. La preview di Equita

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un utile pre-tasse pari a 292 milioni di euro, mentre i ricavi totali sono attesi in rialzo dell’11% a 976 milioni di euro.

L’utile operativo è visto in aumento del 22% a 506 milioni di euro, mentre il margine di interesse dovrebbe crescere del 16% a 587 milioni di euro.

Sul fronte dei ricavi, gli analisti si aspettano ancora elevata contribuzione del margine di interesse, sebbene in leggera contrazione su base trimestrale per effetto calendario e incremento del pass-through, in un contesto di volumi sostanzialmente stabile.

Equita SIM vede una dinamica positiva delle commissioni, attese confermare un progressivo trend di crescita.

I costi operativi sono visti in calo trimestrale per effetto base favorevole, mentre in leggera crescita su base annua per più alti costi del personale.

Complessivamente gli analisti stimano che anche nel primo trimestre il cost-income si mantenga inferiore al 50%.

Sotto la linea operativa, gli analisti stimano accantonamenti per perdite su crediti per 110 milioni di euro, consistente con il range 50-60 punti base indicato sull’anno dalla società.

Banca MPS: Equita SIM rivede le stime

In attesa dei dati del primo trimestre, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di effettuare una revisione delle stime di utile 2024-2026, aumentandole del 4% in media, principalmente per riflettere un maggiore net interest income, visto ora per il 2024 in calo del 2% su base annua.

Gli esperti della SIM milanese mantengono una view cauta su Banca Monte Paschi, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 7% a 4,6 euro.