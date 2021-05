[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Ultima seduta della settimana al fulmicotone per Banca Monte Paschi che sta facendo il pieno di acquisti a Piazza Affari. Banca MPS in rally con volumi boom Il titolo, dopo aver guadagnato poco meno di un punto percentuale ieri, si sta impennando oggi, con un poderoso rally. Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi viene fotografato a 1,27 euro, con un rialzo del 5,79 alimentato da volumi di scambio esplosivi, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato quasi 15 milioni di azioni, più del quadruplo della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,6 milioni. Ad infiammare le azioni della banca senese sono le nuove indiscrezioni relative al futuro della stessa. Banca MPS: rumor su soluzione di sistema. Come sarebbe? Il Sole 24 Ore di oggi è ritornato sull’ipotesi "spezzatino" per Banca Monte Paschi, già circolata nel recente passato.

Oltre a Unicredit, l’operazione potrebbe infatti coinvolgere altri soggetti quali MCC, Banco BPM, Bper Banca e Poste Italiane. In particolare, MCC, come da indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, potrebbe rilevare le filiali di Banca Monte Paschi nel Sud-Italia, mentre gli altri operatori spartirsi quelle nel centro-nord. Banca MPS: Equita commenta le indiscrezioni Gli analisti di Equita SIM che questo scenario sia consistente con la volontà di creare una cornice finalizzata a risolvere il tema Banca Monte Paschi che veda Unicredit come cardine dell’operazione. A detta degli analisti sarebbe poi da valutare l’entità dei vincoli antitrust per capire gli spazi di intervento degli altri operatori. Sicilia, Toscana e Veneto sono le regioni in cui potenzialmente un deal Unicredit-Banca MPS potrebbe far sorgere rilievi regolatori. Specialmente nel caso in cui Unicredit decidesse di muoversi anche sul fronte Banco BPM. Banca MPS: ecco i vantaggi dell'operazione di sistema Per Equita SIM un’operazione di sistema così strutturata garantirebbe a Unicredit di agire con maggiore flessibilità nel processo di consolidamento di settore e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di ottemperare agli impegni con l'Unione Europa riguardo la cessione del controllo di Banca Monte Paschi. In attesa di sviluppi gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta tanto su Banca Monte Paschi quanto su Unicredit, coperti entrambi con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,2 euro nel primo caso e a 10,6 euro nel secondo.

