Banca MPS in buon progresso sulla scia delle indiscrezioni del Sole 24 Ore che parla di un nuovo soggetto pronto ad entrare nella data room.

In una giornata in cui a Piazza Affari i principali indici azionari non si allontanano di molto dalla parità, spicca la buona performance di Banca Monte Paschi.

Banca MPS in rialzo

Il titolo, reduce da due sessioni in calo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un calo dello 0,22%, oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, confermandosi in territorio positivo.

Negli ultimi minuti Banca Monte Paschi passa di mano a 1,1335 euro, con un rialzo dell'1,43% e circa 2 milioni di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,3 milioni.

Banca MPS: Mediocredito pronta ad entrare nella data room

Il titolo finisce sotto i riflettori sulla scia di alcuni rumor riportati in particolare dal Sole 24 Ore di sabato scorso.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, MedioCredito Centrale avrebbe firmato un non disclosure agreement, ossia un accordo di riservatezza, per poter accedere alla data room di Banca Monte Paschi assieme ad Unicredit.

Come più volte evidenziato, MedioCredito Centrale sarebbe interessata alle filiali di Sicilia e Puglia, ma potrebbe inoltre considerare altri asset esclusi dal perimetro di interesse di Unicredit.

Banca MPS sotto la lente di Equita SIM

Sempre secondo il Sole 24 Ore, sarebbe inoltre scontata una proroga delle negoziazioni tra MEF e Unicredit di un ulteriore mese.

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Banca Monte Paschi, con una raccomandazione "hold" e un prezo obiettivo a 1,2 euro.