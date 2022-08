Per fronteggiare i nuovi focolai da Covid-19 e la crisi del settore immobiliare la Banca Popolare di Cina (Popular Bank of Cina), la banca popolare cinese, da non confondere con la Bank of Cina o la Central Bank of Cina (che invece è la banca centrale di Taiwan), ha deciso per un taglio dei tassi di interesse sui prestiti, per la seconda volta in poche settimane.

Si tratta di una manovra inversa a quelle adottate dalla BCE e dalla Federal Reserve a luglio, che invece, hanno deciso di aumentare i tassi di interessi per poter finanziare l'acquisizione di titoli di stato in modo da contenere l'inflazione.

La banca centrale cinese taglia ancora i Tassi di interesse

Non è la prima volta che la PBC opera in questo modo, già nelle scorse settimana aveva messo in campo una serie di tagli, che nel complesso hanno portato gli interessi sull’loan prime rate, (LPR) ad un anno, già abbassato lo scorso gennaio al 3,70% al nuovo tasso del 3,65%, mentre i tassi a cinque anni, per i mutui ipotecari, sono passati dal 4,45% al 4,3%.

Tassi così bassi non erano mai stati registrati in Cina che si trova in questo momento ad avere tassi di interesse ai minimi storici.

Stando alle dichiarazioni della PBC questa manovra dovrebbe stimolare il mercato immobiliare e i consumi interni, incoraggiando le banche a concedere maggiori prestiti a prezzi più vantaggiosi e bassi.

Questa decisione fa seguito alla pubblicazione di una serie di dati da parte del governo di Pechino che mostrerebbero il rallentamento nella crescita economica cinese registrato negli ultimi mesi.

L'economia interna cinese

I dati di pechino mostrano che, negli ultimi mesi, in parte per effetto del Covid e dei vari lockdown attivati negli ultimi anni, la cina ha registrato un significativo calo nella produzione e nelle vendite al dettaglio, di conseguenza la disoccupazione è cresciuta in maniera significativa e preoccupante, mostrando che l’economia cinese sta attraversando un momento di difficoltà.

Nonostante le difficoltà l’economia cinese, non è in recessione, ma ha semplicemente rallentato la propria crescita in diversi settori. Più precisamente la produzione industriale, che secondo le attese avrebbe dovuto registrare una crescita del 4,6%, rispetto all’anno precedente, è cresciuta solo del 3,8%, mentre le vendite al dettaglio, per le quali si attendeva una crescita del 5%, sono cresciute solo del 3,1%.

Il quadro disoccupazione riguarda soprattutto i giovanissimi, stando ai dati resi noti da Pechino, la disoccupazione tra i giovani tra i 16 ed i 24 anni, negli ultimi mesi è passata dal 18,4% di Maggio al 19,9% di Luglio.

L’aumento della disoccupazione giovanile, il rallentamento nella crescita e primi segnali di contrazione dei consumi, hanno spinto la Cina a correre ai ripari, rilanciando l’economia interna, riducendo il costo del denaro e spingendo le banche a concedere più prestiti.

L'impatto dei tassi sui cambi

La decisione di ridurre i tassi si riflette anche sull’economia estera e la valuta cinese, che nell'ultimo anno ha visto una progressiva riduzione del proprio valore. Più precisamente il cambio Yuan Cinese Euro è passato da 7,65 ad 1 di settembre 2021 a 6.8 ad 1 registrato il 22 Agosto.