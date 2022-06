Seduta positiva anche oggi per Banca Popolare di Sondrio che, dopo aver chiuso quella di ieri con un lieve rialzo dello 0,24%, si spinge in avanti con più convinzione.

Banca Popolare di Sondrio in rialzo anche oggi

Il titolo negli ultimi minuti si presenta a 3,382 euro, con un vantaggio dell'1,68% e oltre 1,1 milioni di azioni scambiate fino a ora, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 700mila.

Banca Popolare di Sondrio guadagna terreno dopo la presentazione del piano industriale che si caratterizza per target 2023/2025 superiori alle attese di Equita SIM.

Banca Popolare di Sondrio: i target del nuovo piano industriale

Nel dettaglio è previsto un net interest income a 667 milioni di euro al 2025, contro i 615 milioni stimati dalla SIM milanese, mentre l'utile operativo è visto a 577 milioni, al di sopra dei 528 milioni attesi.

L'utile netto è indicato a fine piano a 323 milioni di euro, ben oltre i 268 milioni messi in conto da Equita SIM.

Il Cet1 ratio è atteso al 15,6% a fine 2025 e superiore al 15% in ogni anno del piano, mentre il Liquidity Coverage Ratio è stimato superiore al 140% in ogni anno del piano e il Net Stable Funding Ratio al di sopra del 125%.

Definito un livello target di CET1 del 14%, con buffer di 350 milioni di euro da poter impiegare in arco piano, per accelerare le iniziative di sviluppo individuate, anche attraverso crescita inorganica, o per affrontare inasprimenti sul fronte macro.

Banca Popolare di Sondrio: ecco le 2 sorprese positive secondo Equita

La sorpresa positiva rispetto alle attese di Equita SIM è pressoché interamente attribuibile alla generazione di ricavi, sia sul fronte del margine di interesse, sostenuto anche da una marcata crescita nell’attività di finanziamento, che sul fronte delle commissioni, viste a 443 milioni di euro al 2025, contro i 412 milioni indicati dagli analisti.

Il costo del rischio è sostanzialmente in linea con le attese, visto che atteso a 52-47 punti base al 2023-2025, contro i 52-45 basis points previsti da Equita SIM.

Gli analisti evidenziano che il piano si basa su assunzioni conservative sul fronte tassi, con una progressione dell’Euribor inferiore rispetto alle stime di mercato.

Equita SIM parla di una sorpresa positiva anche sul fronte della remunerazione degli azionisti.

Il business plan prevede infatti dividendi complessivi per almeno 550 milioni di euro in arco piano, pari al 36% della capitalizzazione di mercato, rispetto ai 360 milioni mesi in conto da Equita SIM, con payout al 50% in tutti gli anni di pian, superiore rispetto alla media storica della società in area 25%-30% e alla stima degli analisti del 40%.

Sul fronte dell’asset quality, il business plan prevede ulteriori cessioni di esposizioni non performanti per 580 milioni e di NPE Ratio a fine piano visto al 3,8%, contro il 5,7% registrato alla fine del primo trimestre di quest'anno.

Banca Popolare di Sondrio: la view di Equita e di Jefferies

Equita SIM non cambia idea su Banca Popolare di Sondrio e conferma il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

La stessa raccomandazione è stata reiterata oggi da Jefferies che ha definito i target del piano industriale superiori alle attese in termini di Roe al 2025 e utile netto al 2023.