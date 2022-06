Banca Popolare di Sondrio ritrova la retta via dopo il calo di ieri, sostenuto dalle indicazioni di stampa. Cosa bolle in pentola?

L'ultima seduta della settimana è vissuta all'insegna del riscatto per Banca Popolare di Sondrio che, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un ribasso di circa tre punti percentuali, mostra un andamento speculare oggi.

Banca Popolare di Sondrio in netto recupero dopo il calo di ieri

Il titolo ha avviato gli scambi già in salita e ha allungato progressivamente il passo, presentandosi negli ultimi minuti a 3,368 euro, con un rialzo del 2,75%, a ridosso dei top intraday e oltre 120mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 800mila.

Banca Popolare di Sondrio: rumor su ulteriore accelerazione derisking

Banca Popolare di Sondrio reagisce dopo il netto calo di ieri e catalizza nuovamente gli acquisti sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Banca Popolare di Sondrio ha trasmesso alla BCE gli obiettivi sul derisking per il periodo 2022-2024, che prevedrebbero una riduzione dell’NPE Ratio dall’attuale 5,7% al 3,9% al 2024.

Come si legge sul quotidiano finanziario, "Il passaggio è di particolare rilevanza visto che cade in un periodo di forte instabilità macroeconomica e, soprattutto, nella fase conclusiva di quel Temporary Framework che, nel corso della pandemia, ha attenuato la pressione regolamentare per gli istituti.

Banca Popolare di Sondrio: il commento e la strategia di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM valutano positivamente il focus sull’asset quality da parte della banca e la volontà di imprimere un’ulteriore accelerazione al derisking, nonostante un contesto macro maggiormente sfidante.

Gli esperti ritengono che l’andamento dell’asset quality sarà uno degli elementi di attenzione del nuovo business plan che sarà presentato il 29 giugno, insieme al processo di diversificazione dei ricavi, soprattutto sul fronte commissionale, e alla definizione di una chiara politica di remunerazione.

Non cambia in ogni caso la view di Equita SIM che conferma una strategia improntata alla cautela su Banca Popolare di Sondrio, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 4,5 euro, valore che offre comunque un interessante potenziale di upside rispetto alle quotazioni correnti, nell'ordine di oltre il 33%.