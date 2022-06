La seduta odierna prosegue in rialzo per Banca Popolare di Sondrio che dopo aver ceduto quasi un punto e mezzo percentuale ieri, risale la china oggi.

Banca Popolare di Sondrio sale dopo il calo di ieri

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 3,332 uro, con un vantaggio dello 0,42% e oltre 100mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 750mila.

Banca Popolare di Sondrio: domani il nuovo piano. A cosa guardare?

Banca Popolare di Sondrio finisce sotto la lente in vista dell'appuntamento in agenda domani, quando la società presenterà il business plan 2022-2025.

Il piano sarà l’occasione per presentare al mercato la strategia di gruppo e gli spazi di crescita in un contesto di mercato maggiormente sfidante sul fronte macro, controbilanciato dal beneficio legato all’incremento dei tassi.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che i principali punti di attenzione possano essere l'evoluzione dei ricavi, in particolar modo in relazione alla sensitivity del net interest income alla dinamica di rialzo dei tassi di interesse e all'andamento delle commissioni, su cui gli analisti hanno notato un crescente focus da parte della società.

Da segnalare anche l'attenzione sul fronte del costo del rischio e dell’asset quality, ma gli analisti citano anche il mantenimento di solidi buffer patrimoniali al fine di garantire ampia flessibilità operativa.

Banca Popolare di Sondrio: le attese di Equita per il 2023-2025

Con riferimento al periodo 2023-2025, gli esperti di Equita SIM si apetta un utile netto di 205-268 milioni di euro.

Il net interest income è visto a circa 590-615 milioni di euro, contro i 529 milioni al 2021, mentre le commissioni nette sono attese a circa 380-412 milioni di euro, rispetto ai 358 milioni dello scorso anno.

Il reddito complessivo dovrebbe attestarsi a circa 1,041-1,107 miliardi di euro, contro gli 1,032 miliardi del 2021, mentre il costo del rischio è atteso a 52-45 punti base rispetto ai 43 basis points dello scorso anno.

In termini di distribuzione di capitale, gli analisti di Equita SIM si aspettano dividendi cumulati durante la vita del piano di circa 360 milioni di euro, pari a circa il 25% della capitalizzazione di mercato e corrispondenti a un payout medio del 40%.

Banca Popolare di Sondrio: la view di Equita SIM e di Mediobanca

In attesa di conoscere domani il nuovo piano industriale, gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta su Banca Popolare di Sondrio, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Securities che non più tardi di ieri hanno reiterato il rating "neutral" sul titolo, con un target price rivisto verso l'alto da 3,5 a 3,8 euro.

In attesa del nuovo piano industriale, gli analisti spiegano che Banca Popolare di Sondrio potrebbe avere appeal M&A, ma la visibilità su termini e timing resta bassa per via della governance.