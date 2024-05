Banche miste sul Ftse Mib. News su crediti da Superbonus

La seduta odierna si è conclusa in maniera contrastata per i bancari quotati sul Ftse Mib, incapaci di muoversi tutti nella stessa direzione di marcia.

Banche a due velocità sul Ftse Mib

A salire in controtendenza sono stati Mediobanca, con un vantaggio dello 0,79%, seguito da Banca Monte Paschi e Unicredit, con un rialzo rispettivamente dello 0,38% e dello 0,08%.

Segno meno per Intesa Sanpaolo che ha ceduto lo 0,38%, mentre Banco BPM e Banca Popolare di Sondrio che sono scesi rispettivamente dell’1,41% e dell’1,75%, lasciando più indietro Bper Banca che ha accusato una flessione del 2,98%.

Banche: segnali negativi da Spread e BTP

I bancari hanno seguito strade diverse, complici anche i segnali negativi arrivati dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è allargato, salendo dello 0,48% a 134,41 punti base, mentre le vendite sui BTP hanno favorito un rialzo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni è cresciuto dello 0,91% al 3,836%.

Banche: novità sui crediti generati da Superbonus

I bancari sono finiti sotto la lente sulla scia delle ultime novità arrivate dal mondo politico.

Come già in parte anticipato nelle scorse settimane, al fine di ridurre l’impatto fiscale legato al Superbonus, il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha indicato ieri in un’audizione al Senato che i crediti d’imposta generati dal Superbonus dovranno assumere obbligatoriamente una durata di utilizzo decennale. Ad oggi la maggior parte di questi crediti hanno una maturity di circa 4-5 anni, con la facoltà da parte del compratore di estenderla a 10.

Banche: il commento di Equita SIM

In attesa della presentazione del testo dell’emendamento, secondo gli analisti di Equita SIM, il principale punto di incertezza per chi ha comprato crediti fiscali risulta essere al momento quello legato al periodo di applicazione della nuova regola.

Ad oggi l’opzione vista come più probabile è quella di applicare la normativa per le spese sostenute dal periodo d’imposta in corso, quindi quelle riferite ai crediti maturati nel 2023-2024.

Il timore da parte degli operatori è che la norma non si applichi solamente alle nuove spese sostenute, ma anche a quelle passate, avendo dunque un effetto retroattivo che comporterebbe una svalutazione “one-off” sulle posizioni acquisite.