Le banche perdono quota sul Ftse Mib dopo il recupero della vigilia: grande attesa per la BCE domani. Indiscrezioni sulle possibili mosse del Governo.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in maniera speculare a quella della vigilia per i titoli del settore bancario.

Ftse Mib: sell sui titoli del settore bancario

Dopo il recupero di ieri, complice anche l'andamento negativo del Ftse Mib, che dopo una mattinata debole ha ampliato le perdite nell'ultima ora di contrattazioni, i titoli del comparto bancario perdono terreno oggi.

Si difendono meglio degli altri Mediobanca e Intesa Sanpaolo che calano dello 0,98% e dell'1,09%.

Più pesante il bilancio di Banco BPM e Bper Banca che arretrano rispettivamente dell'1,69% e dell'1,93%, ma ad indossare la maglia nera è Unicredit che accusa un ribasso del 2,55%.

Banche in attesa della mossa BCE sui tassi domani

I bancari perdono terreno alla vigilia dell'importante appuntamento in agenda domani, quando si terrà il Consiglio Direttivo della BCE che dovrà decidere in merito all’entità dell’ulteriore incremento dei tassi di riferimento.

Equita SIM evidenzia che ad oggi l’ipotesi più probabile, sposata dal mercato, è quella di un rialzo dei tassi di 75 punti base, vale a dire 25 basis points in più rispetto all’ultimo incremento di 50 punti base stabilito nel meeting del 21 luglio.

L’accelerazione nella stretta monetaria sarebbe legata alla necessità di reagire con maggiore fermezza agli ultimi dati sull’inflazione e alla debolezza dell’euro nei confronti del dollaro, nonostante il rischio di un aumento delle prospettive di recessione.

La SIM milanese fa notare che la curva forward dell’Euribor a 3 mesi sconta un rialzo dello stesso di 75 punti base e oggi indica a fine 2022 un Euribor a 3 mesi in area 1,5%, contro circa lo 0,8% del mese scorso, scontando quindi altri incrementi dei tassi entro fine anno di ulteriori 75 punti base.

Banche: rumor su possibili misure del Governo

A tenere alta l'attenzione sui bancari sono intanto alcune indiscrezioni di stampa in merito a possibili novità dal mondo politico.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il governo potrebbe valutare l’estensione delle misure di sostegno al credito introdotte con la pandemia.

In particolare, secondo il quotidiano, l’esecutivo avrebbe intenzione di introdurre, all’interno del decreto Aiuti Ter da 10 miliardi di euro, ulteriori modalità di supporto alle imprese nella forma di moratorie sui prestiti.

L’argomento dovrà essere discusso con la DG Comp, in quanto possibile oggetto di aiuto di stato, motivo per cui, spiega Equita SIM, non è escluso che le eventuali negoziazioni possano essere affrontate dal nuovo esecutivo.

Gli analisti fanno sapere che valuterebbero positivamente un’estensione delle misure di sostegno al credito per il settore bancario, ma al contempo ritengono che queste, per essere efficaci nell’attuale contesto economico, debbano essere definite su ampia scala e all’interno di un framework europeo, come avvenuto durante la pandemia.